Mediaset contro Heather Parisi dopo le dichiarazioni su Amici: la risposta

Dopo quanto appreso durante il pomeriggio, Mediaset ha deciso di dare mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma “Amici“. Cosa è accaduto? Ecco le ultime news.

Mediaset contro Heather Parisi: la risposta dopo l’intervista

Nel tardo pomeriggio odierno è giunto il comunicato Mediaset contro Heather Parisi. Dopo le dichiarazioni della showgirl il gruppo ha deciso di dare mandato ai propri legali per agire nelle sedi più opportune a causa di quanto affermato sul talent Amici.

Nel comunicato si legge: “È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento“.

Quali sono le parole di Heather Parisi che hanno suscitato tale reazione?

Heather Parisi intervista: le affermazioni contro il talent di Canale 5

A scatenare la querelle sono state le affermazioni rilasciate da Heather Parisi a Il Fatto Quotidiano. La showgirl, che era stata in giuria durante un Serale del programma dedicato ai talenti condotto da Maria De Filippi, rispondendo ad una domanda ha detto: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce“.

Tali parole hanno sollevato un gran polverone mediatico e sono rimbalzate sui vari social.