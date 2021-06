Max Giusti debutterà il primo settembre su Tv8 alla guida del programma portato al successo da Enrico Papi, “Guess my age – Indovina l’età”. Il conduttore è pronto a questa nuova entusiasmante avventura in casa Sky. In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Giusti racconta tutte le novità di questa nuova edizione.

Max Giusti: vi racconto come sarà “Guess my age – Indovina l’età”

In merito al programma e al conduttore che ha portato al successo il format in Italia, Max Giusti dice: «È proprio da lì che vorremmo ripartire, dal lavoro eccellente fatto dal mio predecessore». Giusti, non nasconde di avere in serbo qualche novità da apportare al format: «Ci stiamo lavorando, è un programma che sento di poter declinare alla mia maniera».

Una nuova esperienza televisiva a Sky che entusiasma il conduttore tv dopo quelle in Rai e a Discovery. «È arrivata Sky e mi ha fatto tornare nella fascia privilegiata della tv, l’access prime time. Sono l’unico ad averla occupata per tre reti diverse: la Rai con “Affari tuoi”, Discovery con “Boom!” sul Nove e ora Tv8 con “Guess my age – Indovina l’età”».– Ha raccontato Max Giusti nell’intervista.

“Guess my age – Indovina l’età”: le novità

Il conduttore racconta le novità riguardanti “Guess my age – Indovina l’età” che andrà in onda su TV8 dal 1 settembre. Max Giusti annuncia la presenza in alcune puntate di qualche personaggio noto. Volti conosciuti al grande pubblico che potranno arrivare dal mondo della tv, dallo sport, dai social ecc. Tra i nomi al momento accertati si citano Alessandro Borghese e Lodovica Comello.

Max Giusti scherza dicendo che vorrebbe tanto scoprire quanti anni ha Gabriel Garko: «È una di quelle persone a cui non sono mai riuscito a dare un’età. Magari finalmente ci riesco!». Per conoscere quali altri volti noti parteciperanno come ospiti al programma non ci resta che attendere il primo settembre.