Mauro Icardi insieme ai figli di Wanda Nara sono arrivati a sorpresa a Ballando con le stelle 2023. Lo stop del campionato turco, per la vicenda legata al presidente che ha colpito con un pugno l’arbitro in diretta, il calciatore argentino e la sua famiglia sono riusciti a raggiungere la bellissima Wanda Nara, ormai lanciatissima verso la vittoria finale del programma i Rai 1 in Italia.

Mauro Icardi e i figli di Wanda Nara a Ballando con le stelle

Mauri Icardi del perspiro di sua moglie Wanda Nara a ballando con Le stelle dichiara: “Mi ha fatto un bellissimo effetto. Sappiamo che per lei è molto importante questo e siamo venuti a fare questa sorpresa, perché si è fermato il campionato. Ho avuto il giorno libero e sono venuto. Non ci sono riuscito perché avevo delle partite ma oggi volevamo essere qua, accanto a Pasquale e a lei, che la sosteniamo sempre perché ci piacciono”.

Poi Mauro Icardi ammette: “Io, un super papà? Faccio quello che posso. Lei era molto conosciuta per essere mia moglie e non si era mai vista quello che era lei per davvero. Io in verità sono il marito suo”.

Icardi protagonista alle prove

Mauro Icardi e la sua famiglia sono stati grandi protagonisti anche nella giornata delle prove. Il campione argentino è riuscito a volare in Italia per applaudire Wanda Nara proprio grazie alla sospensione temporanea del campionato turco. Nella massima competizione calcistica turca, infatti, il campionato è stato sospeso dopo i fatti incresciosi accaduti ad Ankara con il presidente dell’Ankaragucu che ha preso a pugni e ha aggredito l’arbitro del match tra la squadra di casa e il Rizespor.

Il siparietto con la giurata Selvaggia Lucarelli

Wanda Nara ha fatto poi presente che Selvaggia Lucarelli è una ‘grande fan’ di suo marito, così è partito un siparietto: “Ci tenevo a presentarlo a Selvaggia”. E la giudice del programma: “Mi fa piacere che tu sei una che ama condividere”. Mauro Icardi interviene: “Non proprio”. Wanda Nara chiude la gag: “Abbiamo gli stessi gusti io e Selvaggia”.