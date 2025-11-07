Il 14 novembre torna su Sky “Call My Agent- Italia“, la serie giunta alla terza edizione dedicata al mondo dello spettacolo e in particolare degli agenti. Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei, tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico ancora nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti.

“Call My Agent 3”, intervista esclusiva a Maurizio Lastrico

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Maurizio Lastrico. L’attore ci ha raccontato cosa vedremo in questa terza stagione: “E’ una serie molto italiana, c’è una narrazione più classica con i suoi vantaggi e svantaggi. In questa linea di racconto ne beneficiano anche gli assistenti, ruoli che prima erano sacrificati ma che ora prendono un respiro più ampio”.

Tante le guest che hanno partecipato a questa terza stagione. Maurizio rivela chi l’ha più colpito: “In generale mi hanno colpito tutti per il modo in cui si sono messi in gioco ma devo dire che Stefania Sandrelli con cui non ho interagito ha portato qualcosa del cinema italiano con la C maiuscola, quella poeticità di cui oggi abbiamo tanto bisogno”.

Tra le guest invece che vorrebbe vedere nella prossima stagione, Maurizio fa qualche nome interessante: “Io sparo in alto, sarebbe fantastico avere Fiorello, Checco Zalone ma anche personaggi dello sport. Magari poter avere Sinner che ha fatto tante pubblicità. Anzi, Jannik pensaci, guardati Call My Agent e giochiamo insieme”.