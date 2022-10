Quarto imperdibile appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”. La puntata numero puntata 4.476 andrà in onda questa sera venerdì 28 ottobre 2022 in seconda serata sempre su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Ma andiamo a scoprire insieme quali saranno gli ospiti che Maurizio Costanzo ospiterà nel suo talk durante il quarto appuntamento di stagione,che andrà in onda questa sera in seconda serata alle 23.59 su Canale 5.

“Maurizio Costanzo Show” stasera su Canale 5, anticipazioni e ospiti: Francesca Fagnani, Diletta Leotta e Pierpaolo Pretelli

Come sempre un ricco parterre di ospiti sul palco dello storico Teatro Parioli di Roma che ospita il Maurizio Costanzo Show. Per l’occasione il talk più longeva della storia della televisione italiana ospiterà: il direttore del corriere della sera Luciano Fontana; il cantautore di Cellino San Marco Al Bano Carrisi; il campione olimpico Gianmarco Tamberi che sarà accompagnato da sua moglie Chiara Bontempi; la giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani, pronta al debutto con la nuova stagione di Belve in onda in seconda serata su Rai 2 dal 1 novembre 2022 con tre appuntamenti settimanali; il giornalista e volto tv Ivan Zazzaroni; il poeta e scrittore Daniele Mencarellli; il filosofo e scrittore Stefano Zecchi; l’attore e conduttore tv Max Giusti; l’attrice comica Gabriella Germani; il volto di Dazn e speaker radiofonica di Radio 105 Diletta Leotta; l’ex concorrente del Grande Fratello Vip oggi conduttore radiofonico Pierpaolo Pretelli; i valletti Sara Croce e Nicolò Di Tullio e il giornalista Giuseppe Cruciani con la temuta e ambita lavagna dei buoni e cattivi.

Come seguire il “Maurizio Costanzo Show” in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire il “Maurizio Costanzo Show” anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web www.wittyTv.it. Il Maurizio Costanzo Show è prodotto dalla società Fascino P.G.T. per il gruppo televisivo Mediaset. Il programma è a cura di Doriana Patanè. Firma la regia Valentino Tocco.

Prossimo appuntamento il 4 novembre

Il prossimo appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show” è previsto per venerdì 4 novembre 2022 in seconda serata su Canale 5.