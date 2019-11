Tutto pronto per la terza puntata del Maurizio Costanzo Show 2019, in onda stasera, mercoledì 13 novembre, in seconda serata su Canale 5. Tra i nuovi ospiti del programma, come sempre condotto da Maurizio Costanzo, ci saranno anche Albano, Silvio Berlusconi, Tina Cipollari e Giulia De Lellis. Ecco il video di Witty tv con il nuovo backstage ed i primi commenti dietro le quinte della trasmissione. L’orario di inizio è fissato ufficialmente per le ore 24.00 di oggi, subito dopo la seconda puntata della fiction Oltre la soglia.