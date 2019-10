A Mattino Cinque si discute di paparazzi e vip e per l’occasione si parla dell’indimenticabile Lady Diana. La Principessa triste è stata per anni una ossessione per i paparazzi di tutto il mondo. “Voglio difendere i miei figli” diceva la ex moglie del Principe Carlo ai fotografi.

Sopra il video completo Mediaset trasmesso a Mattino Cinque.

Un’ossessione vera e propria quella dei media e dei paparazzi per Lady Diana al punto da portarla a rilasciare una dichiarazione pubblica in cui lamentava la presenza opprimente e morbosa dei media nella sua vita.