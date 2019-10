Mattino 5, puntata di lunedì 14 ottobre: la storia della cantante neomelodica Agatina Arena che percepisce reddito di cittadinanza senza averne diritto.

La cantante neomelodica attualmente è indagata per truffa aggravata ai danni dello Stato per aver utilizzato il reddito per incidere il suo disco. Ecco le parole della diretta interessata in esclusiva ai microfoni di Mattino 5 su Canale 5.

Ecco il video completo Mediaset.

Intanto in studio si discute sul caso della cantante neomelodica che avrebbe rinunciato a lavorare per percepire il reddito ci si chiede:”Ma la norma funziona?”. Non solo quali sono i limiti per richiedere questo reddito di cittadinanza? Ecco il video Mediaset completo dall’ultima puntata di Mattino 5.