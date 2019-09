A Mattino 5, quest’oggi, 13 settembre 2019, Federica Panicucci ha ricordato Nadia Toffa a un mese dalla sua scomparsa. La conduttrice ha mandato in onda un servizio realizzato da Gianluigi Nuzzi. Il giornalista e conduttore di Quarto Grado ha raccolto le parole della madre della collega de Le Iene. La donna ha chiesto aiuto a tutti per poter fare in modo che il lavoro fatto da Nadia non cadesse nel dimenticatoio e che le sue battaglie diventassero le battaglie di tutti. Il lavoro fatto dall’ex Iena non deve andare perso. Nessuno deve tornare a sentire solo. Ecco il video Mediaset del servizio andato in onda che, molto probabilmente, verrà trasmesso anche durante la prima puntata di Quarto Grado. Altre parti del filmato sono visibili sull’account Instagram di Nuzzi.

Federica Paniucci ha poi concluso il saluto a Nadia Toffa dicendo: “Ovunque lei sia rimarrà sempre nei nostri cuori“.