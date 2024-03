Rete 4 ha in serbo una novità per i telespettatori: dall’11 marzo 2024 arriva MATTINO 4, il nuovo programma targato Videonews. Ecco tutte le anticipazioni e conduttori.

Mattino 4 su Rete 4: ecco la data di inizio

Grandi novità in arrivo su Rete 4 che, a sorpresa, ha deciso di ridisegna il suo day time. Proprio così, è notizia di queste ore che da lunedì 11 marzo 2024 arriva su Rete4 un nuovo programma di informazione dal titolo MATTINO 4. Si tratta di una nuova finestra d’informazione della durata di un’ora, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 10.55, per una rete sempre più orientata all’approfondimento giornalistico e al racconto in diretta dei principali fatti del giorno.

La nuova striscia di informazione è condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Per la conduttrice raddoppiano così gli impegni del mattino visto che dopo, una volta conclusa la diretta di Mattino 5, si sposta su Rete 4 sempre in diretta con il nuovo programma targato Videonews. Accanto alla Panicucci c’è Roberto Poletti, ex conduttore di Unomattina e giornalista che è stato spesso ospite di programmi come Mattino cinque, E’ sempre Cartabianca e Prima di Domani.

Su @rete4 debutta lunedì 11 marzo #Mattino4 con la nostra @fede_panicucci e Roberto Poletti! Appuntamento ogni mattina alle 10.55 📌 pic.twitter.com/GZ4zmsFa4b — Mattino5 (@mattino5) March 6, 2024

Novità su Rete 4: non solo MATTINO 4, ma anche le repliche di Terra Amara

Non solo MATTINO 4 tra le novità in programma su Rete 4, il canale televisivo italiano privato a diffusione nazionale fondato il 4 gennaio 1982 dalla Arnoldo Mondadori Editore, acquisito nel 1984 dalla Fininvest e poi gestito da Mediaset. La seconda rete Mediaset, diretta da Sebastiano Lombardi, ha deciso di puntare sulle repliche di Terra Amara. La soap turca campione d’ascolti sarà trasmessa dalle 19.40, subito dopo il TG4 delle 19.00, su Rete 4. Una splendida occasione per milioni di telespettatori di rivivere fin dall’inizio le vicende dell’affascinante protagonista, Zuleyha.

Cambia, invece, collocazione la serie tedesca “Tempesta d’amore” che approda di prima mattina con tutti i nuovi episodi trasmessi dalle ore 10.00 tutti i giorni.