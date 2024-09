Dopo il grande successo, torna per il secondo anno consecutivo al Teatro Brancaccio di Roma “Mare Fuori – il Musical”. Il vincitore di Amici di Maria 2023 Mattia Zenzola è Carmine Di Salvo protagonista della storia d’amore con Rosa Ricci.

Intervista all’ex vincitore di Amici Mattia Zenzola

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Mattia Zenzola. Il ballerino in merito a questo impegno ha dichiarato: “E’ un viaggio bellissimo che è iniziato l’anno scorso e che proseguirà anche quest’anno. Lo scorso anno è stato un grandissimo successo e siamo felicissimi soprattutto perché abbiamo visto tanti giovani in teatro e questa è una delle cose più belle che ci potevano capitare. Sono contento che i ragazzi apprezzino il teatro che è un posto stupendo”.

E proprio il teatro per Mattia è stata una palestra importante: “Con un regista come Alessandro Siano sto imparando tantissimo. Di un artista mi piace la completezza ed è quello a cui aspiro. Mi sto formando tanto durante questo tour, questo è indubbio”.

Quando quest’anno Mattia Zenzola ha riconsegnato la coppa del vincitore di Amici ha fatto un bellissimo discorso. Rivolto ai ragazzi ha detto di non cambiare mai e di fare dell‘autenticità il loro punto di forza.

E proprio l’autenticità è stata la chiave del suo successo: “E’ importante essere autentici, non cambiare per circostanze esterne. Bisogna rimanere se stessi”. Nella scuola di Amici il primo a credere nel talento di Mattia è stato Raimondo Todaro. L’insegnante di ballo non farà più parte quest’anno del talent show.

Mattia ha così commentato: “Raimondo è stato importante nel mio percorso, mi ha insegnato tanto. Mi dispiace per lui, non conosco le motivazioni. Amici resta un capitolo della mia vita magnifico. Ogni volta che mi viene fatta questa domanda non so mai rispondere. E’ grazie a quel talent se oggi riesco a fare ciò che sto facendo ora. Lo dico sempre, Maria mi ha cambiato la vita”.

Mattia è rimasto in contatto con alcuni ex allievi della scuola: “Sono un ragazzo che ha difficoltà ad aprirsi con le persone ma poi quando si apre non le lascia facilmente. Con molti mi sento, con altri purtroppo non più e questo bisogna dirlo ma siamo tutti molto impegnati e questo è bellissimo. Qualche messaggino ogni tanto ce lo scambiamo e tifiamo l’un per l’altro”.