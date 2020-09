Il leader della Lega, Matteo Salvini, è ospite di Live non è la d’Urso e dovrà vedersela contro cinque “cattivissime” sfere. Una settimana fa le elezioni – Il governo sta smontando i suoi provvedimenti su pensioni e immigrati. E lui ovviamente non ci sta. Ha idee precise sull’immigrazione, che va regolamentata: l’Italia non può accogliere tutti. Salvini, non si arrende e contrattacca.

Salvini fomenta il razzismo? Il leader della Lega non ci sta, e risponde agli sfottò di De Luca, governatore della Campania: “In Campania abbiamo candidato una ragazza di colore”.

Il caso Suarez, attaccante del Real Madrid, e l’esame all’università di Perugia – Parla Salvini.

La decisione presa durante il governo 5 Stelle-Lega, Salvini lo sapeva? Matteo Salvini risponde anche ad una domanda scomoda i Sallusti che gli chiede se questo governo cadrà. “Si, perchè litigano su tutto non vanno d’accorso su nulla – afferma Salvini – l’unica cosa su cui sono uniti è non voler andare al voto, perchè sanno che perdono”.

I contagi salgono e il leader della Lega continua a scattarsi selfie senza mascherina. Salvini risponde: “Si alla prudenza, ma non al terrore. Dobbiamo usare intelligenza, così come abbiamo fatto fino ad oggi perchè un nuovo lockdown è impensabile!” Ecco i Video Mediaset