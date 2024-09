Matteo Rovere arriva alla Mostra del Cinema di Venezia. Il produttore e CEO di Groenlandia ha parlato degli ultimi successi, tra serie e film, che dall’Italia hanno fatto il giro del mondo. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni.

Intervista al regista e produttore Matteo Rovere

Matteo Rovere è stato protagonista del panel ‘L’audiovisivo italiano nella sfida globale: case studies di successo’, che si è tenuto durante la Biennale. Qui ha parlato dei progetti futuri e delle serie che sono state esportate all’estero.

Hai fatto un panel sulle produzioni italiane che conquistano il mondo, recentemente una su Netflix su Lidia Poet 2. Come si conquista il mondo?

Non lo so. Sicuramente quello che capisco è che le idee che premiano di più sono quelle comprensibili da più culture e paesi perché contengono elementi che sono universali. Facciamo dal period agli 883, dall’Isola delle Rose a Diva Futura. Il trucco è farsi appassionare dal racconto. Dove sentiamo che c’è una storia forte, c’è un narratore che ha intercettato un qualcosa di universale, cerchiamo di andarci a lavorare. La serie sugli 883 che abbiamo fatto con Sky viene distribuita in tutto il mondo da un distributore internazionale molto forte. Magari non conoscendo all’estero chi sono gli 883 ha trovato all’interno la storia di un’amicizia, di un gruppo musicale che nasce, del talento e del successo. Elementi universali che poi sono la chiave per uscire dai nostri confini.

Come ti spieghi il successo della serie Lidia Poet e quando uscirà la seconda stagione.

Sta quasi per uscire, in autunno del 2024. Il suo successo, che è stato travolgente anche per me in termini numerici, nasce anche dalla dolcezza, dall’ironia e dalla verità che abbiamo provato a mettere insieme a Matilda e ai creatori che sono stati molto importanti, come gli sceneggiatori. Lidia Poet è un personaggio che parla al contemporaneo, nel senso che ha problematiche del suo tempo ma le affronta come le potremmo affrontare io e te. Questa è la chiave di racconto, molto leggera, che mi piaceva portare avanti. Ciò è stato compreso in tutto il mondo e la serie ha avuto un bel riscontro.

È in produzione anche Maschi Veri. Cosa ci può anticipare?

Stiamo facendo una serie che si chiama ‘Maschi veri’ che è il remake della serie spagnola Maschos Alfa, che racconta la mascolinità nel contemporaneo, la difficoltà che hanno oggi gli uomini, in maniera ironica, di fare il punto con quella che è la realtà, attualità che viviamo tutti i giorni. Lo sto iniziando a vedere e lavorare sui premontati e sono molto soddisfatto e contento.

Come sta andando Diva Futura?

Al di là del fatto che si tratta di personaggi molto noti, oggi presentiamo in concorso, in uno spazio assolutamente prestigioso come Venezia, Diva Futura. Mi sembra sia stato accolto molto bene e con grande calore. Io credo abbia trovato lei, nella sceneggiatura, una chiave in questa storia incredibile, umana, emotiva, sentimentale che parla della nascita della pornografia nel nostro paese ma in una dimensione sorprendente. Il film uscirà poi nel 2025.

Da produttore, cosa pensi del nuovo tax credit?

Già il fatto che è stato presentato è un bel risultato. L’investimento pubblico, il sostegno, in questi anni è stato fondamentale e ci ha permesso di fare una cosa assolutamente importante e affascinante: prendere le nostre storie e raccontarle all’estero. Pensiamo all’Isola delle Rose, Il Primo Re, Veloce come il Vento. Questi film hanno beneficiato anche del contributo pubblico. Più gli strumenti finanziari renderanno possibili anche le società indipendenti, più le nostre storie potranno viaggiare in tutto il mondo. Il sostegno pubblico è presente in tutte le nazioni, non ci dobbiamo scandalizzare, e servono a convincere anche gli investitori italiani a continuare a girare nel nostro paese. Non dimentichiamoci che il cinema e la televisione sono un’industria con centinaia di addetti che ogni giorno con la creatività e il loro talento ci fanno vedere questi bellissimi prodotti.