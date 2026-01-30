Dall’1 febbraio Raiuno trasmette in prima serata la terza stagione di Cuori, la serie che fonde medicina e sentimenti nell’Italia degli anni ’70, raccontando le sfide di un gruppo di medici lungimiranti che cercavano di immaginare il futuro in assenza di certezze; in ospedale, Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, e Alberto Ferraris, interpretato da Matteo Martari, affrontano dilemmi etici e conflitti amorosi mentre sperimentano tecnologie rivoluzionarie per l’epoca, come il defibrillatore portatile e le prime angioplastiche, e devono fare i conti con l’arrivo di un nuovo primario, interpretato da Fausto Maria Sciarappa, più prudente e rigoroso, che potrebbe sconvolgere gli equilibri del reparto. Tra intuizioni mediche innovative e tensioni personali, la stagione promette di esplorare il coraggio, le emozioni e le difficili scelte di chi opera in corsia, intrecciando la vita privata dei medici con la nascita di tecniche che cambieranno la cardiologia.

“Cuori 3”, intervista esclusiva a Matteo Martari

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Matteo Martari. L’attore ci ha rivelato qualche anticipazione su quello che accadrà al suo personaggio: “All’inizio troviamo Alberto e Delia felicemente sposati, e questo può sembrare positivo, ma è solo l’inizio della storia. Alberto verrà presto sconvolto dall’arrivo di un nuovo personaggio femminile, mentre Delia avrà un incontro intrigante con un personaggio maschile, un sensitivo, con il quale dovranno confrontarsi per trovare risposte importanti”.

Nonostante siano ormai tre stagioni che Matteo interpreta Alberto, l’attore ha affermato che lui e il suo personaggio sono molto diversi: “Siamo due persone completamente diverse. Anche se ormai frequento il personaggio da un po’ di tempo, Alberto resta a sé stante rispetto a me. In comune abbiamo solo il fatto che lo interpreto io, ma per il resto siamo molto, molto diversi”.

Tante sono le new entry di questa stagione a partire dal nuovo primario interpretato da Fausto Maria Sciarappa: “Tra Alberto e il primario ci sarà una sorta di rapporto di stima, perché entrambi sono grandi professionisti. Tuttavia, non andranno facilmente d’accordo: il primario porterà delle novità interessanti e sarà piuttosto severo sia nei confronti dell’ospedale sia di Delia. Sarà quindi curioso vedere come reagirà Alberto a tutto questo”.

Come nel caso di Luca Argentero, è capitato anche a Martari che il pubblico lo confondesse con il personaggio chiedendo consigli medici. Alla nostra domanda, l’attore ironicamente ha risposto tirando in ballo Argentero: “È successo, Luca, mi dispiace se questa cosa ti ha colpito, perché capisco come ci si possa sentire. Magari lui è bravissimo in medicina, magari ha una laurea in medicina, io non lo so, e a quel punto ritiro quello che ho detto. Mi limito però a non dare consigli medici, perché non è la mia professione”.

Nel primo episodio, Alberto dice che esistono le bugie a fin di bene. Che rapporto ha Martari con le bugie bianche? L’attore ha rivelato: “Io non ho un bel rapporto con le bugie, perché vengo sistematicamente smascherato, anche se sono bugie “bianche”. Ho quindi smesso di dirle per evitare figure tremende. Accetto di dire la verità: se piace, bene; se non piace, pazienza”.

Dopo la terza stagione, Matteo non ha nessuna intenzione di dire addio al suo personaggio: “Sì, sì, mi piacerebbe, ma Alberto è un personaggio con cui ho un ottimo rapporto, così come con tutte le persone con cui lavora e con cui collaboriamo: è un gruppo di lavoro davvero incredibile”. A conclusione gli abbiamo chiesto quale sia la scena preferita della terza stagione di Cuori. Martari prima dribbla la domanda poi risponde: “Quella del matrimonio”. Che anima romantica!