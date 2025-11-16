Matteo Azzali è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. L’ex pugile professionista è stato costretto ad abbandonare la casa dopo aver perso il televoto contro Benedetta e Francesco. Matteo aveva deciso di partecipare al programma per raccontare il suo percorso di rinascita dopo un grave incidente che lo ha costretto ad interrompere il suo percorso nel pugilato.

Grande Fratello 2025, intervista esclusiva a Matteo Azzali

Matteo, ti aspettavi di essere eliminato dal Grande Fratello? Cosa non ha capito il pubblico di te?

Sinceramente non mi aspettavo di essere eliminato, credo che il pubblico non abbia capito il mio messaggio e cioè che sia nella Casa di Grande Fratello sia nella vita di tutti giorni bisogna avere delle regole per convivere civilmente e in pace con le altre persone. Io, all’interno della casa, sono stato la stessa identica persona che sono nella vita di tutti giorni.

Che esperienza è stata? Bilancio positivo o negativo?

È stata un’esperienza più unica che rara sicuramente molto diversa da quelle che si possono fare nella vita di tutti giorni. Il bilancio è certamente positivo anche perché mi ha dato la possibilità di testare il mio modo di essere convivendo con degli estranei 24 ore su 24.

Ti sei pentito di qualcosa? C’è qualcosa che tornando indietro non rifaresti?

Non mi sono pentito di niente perché come dicevo in precedenza sono stato me stesso in tutto e per tutto all’interno della Casa e credo di aver portato tutte quante le mie esperienze di vita sperando siano state d’aiuto alle persone che le hanno ascoltate.

Le prime settimane non sono state facili e avevi minacciato di abbandonare la casa. Ti sei sentito incompreso dagli altri?

La prima settimana non è stata certamente facile perché anche se io ho un carattere che riesce ad adattarsi a qualsiasi situazione, la mia pazienza è stata messa a dura prova da alcuni inquilini che pretendevano di giocare e divertirsi in continuazione senza curarsi degli altri. Sinceramente, credo che le mie parole siano state travisate perché ho solo detto che se il mood della Casa doveva essere il divertirsi senza rispetto per gli altri, allora non era il posto che faceva per me anche perché io rispetto chiunque ed esigo lo stesso rispetto nei miei confronti. Fortunatamente dopo la prima settimana, dopo aver posto alcune regole fondamentali per la convivenza, siamo andati tutti d’amore e d’accordo.

Chi è ad oggi il leader della casa? E chi invece il più falso, il più stratega?

Ad oggi un vero leader nella Casa non c’è anche perché ho notato che si sono accese alcune diatribe tra gli inquilini quindi regna l’anarchia e non c’è una persona che faccia da punto di riferimento per poter mettere tutti d’accordo. Non esiste all’interno della Casa secondo me una persona falsa, magari qualche stratega che ha capito le dinamiche del gioco quindi ha iniziato a giocare come è giusto che sia. Comunque strategie o meno per me rimangono tutti dei ragazzi meravigliosi con i quali ho condiviso una parte della mia vita.

Intanto è nata la prima coppia formata da Anita e Jonas. Cosa ne pensi?

Della coppia Anita e Jonas, penso che entrambi siano due ragazzi giovani e belli ma soprattutto molto intelligenti e prima di decidere di diventare una coppia si sono studiati profondamente. A me come coppia piace molto quindi spero che la loro storia possa continuare anche dopo Grande Fratello.

E invece sul legame tra Domenico e Benedetta? Pensi che lei sia innamorata di lui?

Sul legame di Domenico e Benedetta io penso sinceramente che sia un vero e proprio rapporto di amicizia, magari vedendoli da fuori può sembrare il contrario ma avendoli vissuti in prima persona all’interno della Casa posso affermare che è un vero e proprio rapporto di amicizia.

Tra le concorrenti c’è qualcuna che aveva attirato la tua attenzione, qualcuna con cui pensi poteva nascere qualcosa se fossi rimasto?

Erano tutte delle bellissime ragazze sia dentro che fuori ma essendo impegnato e sentimentalmente appagato, non sarebbe mai nato niente con nessuna.

Dopo questa esperienza, ti piacerebbe partecipare ad un altro reality? Vorresti continuare a fare televisione?

Ora come ora sono tornato alla mia vita, continuo ad avere il mio negozio, la mia palestra, i miei eventi col pugilato ed i miei pugili che porto in giro per il mondo a combattere e questo mi riempie di soddisfazioni. In ogni modo non chiudo mai nessuna porta quindi continuare a fare televisione potrebbe essere una opzione.

Sei stato costretto ad interrompere la carriera agonista come pugile a causa di un grave incidente. Quanto è stato complicato andare avanti e reinventarsi? Come hai superato quel momento difficile?

Quando ho avuto l’incidente che mi ha chiuso definitivamente la carriera da pugile, per me è stata una vera e propria tragedia, ho superato quel momento difficile grazie all’aiuto della mia famiglia e del mio maestro di pugilato che mi ha fatto tornare in palestra nonostante io non ne volessi più sapere insistendo fino a quando non è riuscito nel suo intento e a oggi non posso essergli altro che grato perché l’andare avanti e reinventarsi è stato difficilissimo ma grazie a lui ho continuato a far parte del mondo della boxe e quello che non sono riuscito a fare da pugile, lo sto facendo oggi da maestro.