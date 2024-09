Il fatidico sì pronunciato da Giovanni Terzi e Simona Ventura sarà trasmesso in tv. Il matrimonio tra la conduttrice e il giornalista è diventato un documentario nel quale verranno mostrati i momenti più emozionanti della cerimonia e anche dei contenuti inediti. Scopriamo insieme dove vederlo.

Arriva un documentario sul matrimonio tra Giovanni Terzi e Simona Ventura

Lo scorso 6 luglio, presso il Grand Hotel di Rimini, Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono uniti in matrimonio. La coppia aveva partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle e durante una puntata in diretta, Terzi aveva chiesto alla compagna di sposarlo. Qualche mese dopo, ecco che le nozze sono diventate realtà. Le immagini esclusive della cerimonia sono state riprese e ora verranno trasmesse su Real Time. Domenica 1 settembre 2024, in prima serata alle ore 21.25 sul canale 31, si potrà vedere l’amore che ha spinto i due a unirsi in matrimonio.

Come spiegato da Simona Ventura in un post sul suo profilo instagram:

“E, dopo lunga e ‘tortuosa marinatura’ Habemus DOCU del nostro matrimonio. Domenica 1 settembre ore 21:30 su Real Time. Siate numerosi poiché… NE VALE LA PENA“.

Dal video del promo si intuisce che non verranno mostrati soltanto i momenti più belli delle nozze ma anche tutto il backstage con il racconto di come è nata la loro storia d’amore. Il documentario, della durata di un’ora e venti minuti, racconterà la loro unione perché:

“Ci sono amori inaspettati. Amori scritti nel destino. Amori da festeggiare, ma soprattutto da vivere per tutta la vita. Siete tutti invitati a Il matrimonio di Simona e Giovanni“.

La carriera della Ventura

La Ventura resterà in Rai. La conduttrice è alla guida di Citofonare Rai 2 con Paola Perego che tornerà in onda per la quarta edizione a metà settembre mentre lo scorso anno è stata ospite di Che Tempo Che Fa. Il gruppo Warner Bros. Discovery ha voluto realizzare questo documentario omaggio alla coppia.