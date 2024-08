Master Crimes: la nuova serie gialla arriva su Rai1: trama e quando in tv

Master Crimes è la novità dell’estate di casa Rai. L’emittente pubblica ha deciso di puntare per il mese di agosto su una nuova serie franco-belga. Vediamo insieme di cosa parla e quando andrà in onda.

Master Crimes, la serie gialla dell’estate in onda su Rai1

Dopo il successo di Morgane – Detective geniale, la Rai ci riprova e propone una nuova serie gialla per il mese di agosto. Si tratta di Master Crimes che ha fatto registrare ascolti record in Svizzera, Belgio e Francia dove è già in cantiere la seconda stagione. La serie, che prevede sei episodi, andrà in onda martedì 13 agosto 2024 in prima serata su Rai1.

Ma qual è la trama? Tutto parte dalle indagini di Louise Arbus, una docente di criminologia all’università, che non vuole più collaborare con la polizia. La donna ha fatto condannare Pierre Delaunay ma ora lo crede innocente. Il commissario Rugasira però riesce a convincerla a tornare sul campo.

C’è stato infatti un omicidio e la vittima porta sulle spalle una frase di uno dei libri della docente: “Sto aspettando l’assassino perfetto“. Louise Arbus non può tirarsi indietro e insieme a quattro dei suoi studenti (Samuel, Mia, Boris e Valentine) porta avanti le indagini. Sul lavoro la docente si scontrerà con la poliziotta inflessibile Barbara Delandre. Le cose si complicano quando Louise Arbus scopre che Mia è la figlia dell’uomo che ha fatto condannare ingiustamente.

In prima visione assoluta la prima stagione di "Master crimes", la serie tv franco-belga con Muriel Robin nei panni della criminologa Louise Arbus.

Prossimamente su @RaiUno. pic.twitter.com/wl0EjmPTlN — Rai (@Raiofficialnews) August 4, 2024

Il cast della serie

La serie è creata e scritta da Elsa Marpeau, che firma anche l’adattamento e i dialoghi con Franck Calderon mentre è diretta da Marwen Abdallah. Nel cast di Master Crimes troviamo Muriel Robin (nel ruolo di Louise Arbus) insieme ad Anne Le Nen (il capitano Barbara Delandre) che sono una coppia anche nella vita. Accanto a loro ci sono Olivier Claverie (il curatore Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Astrid Roos (Mia Delaunay), Thaïs Vauquières (Valentine Vallé), Nordine Ganso (Boris Volodin) e Michael Cohen (Théodore Belin).