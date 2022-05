Massimo Ranieri è ricoverato da ieri sera presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Il celebre cantante, attore e regista napoletano è stato protagonista di un incidente durante il suo spettacolo al Teatro Diana di Napoli. Ranieri, 71 anni, è caduto scendendo una scaletta al centro del palcoscenico. Il cantante si trovava al Teatro Diana per lo spettacolo dal titolo “Sogno o son desto”, nel quale propone i suoi più grandi successi. Ecco di seguito le condizioni di salute di Massimo Ranieri.

Massimo Ranieri ricoverato in ospedale dopo una caduta dal palco: Come sta? Le condizioni di salute

Massimo Ranieri ha trascorso una notte dolorante ma tranquilla. Il cantante che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso immediatamente dalle persone presenti in sala ad assistere al suo spettacolo. Allertato immediatamente il 118 arrivato poi sul posto, il cantante è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli e sottoposto a esami diagnostici. Ranieri è stato tenuto sotto osservazione per sospetto trauma toracico e varie escoriazioni.

Come sta Massimo Ranieri? Le condizioni di salute dopo la caduta dal palcoscenico

Gli esami hanno riscontrato una costola rotta, varie contusioni alla spalla destra e al dorso lombare. Massimo Ranieri ha fato sapere di essere molto dispiaciuto per aver interrotto lo spettacolo. Marco De Antoniis, capo di Flender Produzioni e manager dell’artista, conferma che sta bene e che non ha avuto ripercussioni più serie dopo l’incidente.

I tanti messaggi per Massimo Ranieri

Al momento non si conoscono ancora i tempi di recupero per Massimo Ranieri. È difficile sapere quando il cantante potrà ritornare in scena con il suo spettacolo. Nelle ore successive all’incidente, al cantante sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà e gli auguri di pronta guarigione via social, sia dai suoi tantissimi fan sparsi in tutto il mondo ma anche dai suoi amici e colleghi.

Anche noi di SuperGuidaTv vogliamo esprimere i nostri migliori auguri per una pronta guarigione al grande Massimo Ranieri.