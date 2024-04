I rumors si susseguivano già da giorni e poche ore fa è arrivata la conferma ufficiale: Massimo Bernardini lascia Tv Talk, il programma di approfondimento televisivo del Sabato di Rai Tre, dopo ben 22 anni di conduzione ininterrotta. Il giornalista, che è anche l’ideatore della fortunata trasmissione, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a fare questa scelta e cosa si augura per il futuro.

Massimo Bernardini lascia Tv Talk: le dichiarazioni del giornalista. I motivi dietro la scelta

E’ arrivata l’ufficialità: per sua scelta, Massimo Bernardini non sarà più al timone di Tv Talk, programma di approfondimento televisivo da lui stesso ideato. Il prossimo 25 maggio pertanto, assisteremo all’ultima puntata condotta da lui. In un‘intervista rilasciata al Corriere della Sera, Bernardini ha espresso i motivi che lo hanno indotto a prendere questa decisione.

“E’ doveroso per quelli della mia generazione passare la mano ai più giovani” ha detto, ed ha aggiunto che “Se a qualcuno in Rai o sul mercato interesserà, proverò a dedicarmi ai pochi progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ho nel cassetto, se invece non succederà niente vorrà dire che sarà venuto il momento di ritirarmi a vita privata”. Il giornalista e conduttore, che a Luglio compirà 69 anni, è in pensione dal 2022, ovvero da quando ne ha compiuti 67.

Il testimone passa ad una donna?

Tv Talk, con grande sollievo dei suoi tanti fans, non chiude ma, semplicemente, ci sarà una sostituzione alla conduzione e, molto probabilmente, anche qualche cambiamento nel format per svecchiarlo e renderlo ancora più competitivo.

In proposito Bernardini ha detto che “Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una giovane conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica. E che il talk restasse a Milano, visto che è nato qui” ha concluso. Per sapere se sarà così, non ci resta che attendere nuove informazioni dai vertici di Rai Tre.