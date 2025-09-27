Da ormai vent’anni, Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta di Raiuno. Lanciatosi nel 2005, quest’anno il celebre show festeggerà il suo anniversario speciale con un cast straordinario. Se Milly Carlucci rimane la padrona indiscussa della pista da ballo, protagonista di ogni edizione, per Paolo Belli ci sarà un cambiamento significativo: da co-conduttore, infatti, si trasformerà in concorrente per l’edizione 2025. A prendere il suo posto al fianco di Milly sarà Massimiliano Rosolino, pronto a portare la sua energia e il suo entusiasmo sul palco. Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e nuovi equilibri, mantenendo il fascino che ha reso Ballando un successo duraturo.

“Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Massimiliano Rosolino

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Massimiliano Rosolino. L’ex atleta olimpico parlando di questa nuova esperienza ha dichiarato: “Devo cercare di essere calmo, chiaro nell’esposizione come fossi ad un’interrogazione a scuola. Mi piace poi sentirmi il capitano dello spogliatoio fatto di sportivi da un lato con grande talento ed esperienza e dall’altra “vergini” visto che non hanno mai masticato prima la danza. La prima volta fa sempre paura, la giuria sicuramente capisce meno l’emozione però da casa la percepiscono”.

Rosolino è stato anni fa concorrente di Ballando con le Stelle e proprio la pista fu galeotta visto che nacque l’amore con Natalia Titova da cui ha avuto due figlie: “Da quando ho fatto Ballando so distinguere i vari tipi di ballo e so andare a ritmo. La cosa bella è che si impara tanto, gli sportivi conoscono meglio il loro corpo e sono avvantaggiati, chi è arrugginito rispolvera delle sensazioni da eterno Peter Pan. Non ci sono sconfitti e né vinti ma vincitori”. Rosolino parla poi del cast di questa edizione: “Voglio spezzare una piccola lancia a favore di Paolo Belli che mi ha detto che pensava fosse più semplice. Sicuramente avrà gli occhi puntati perché non potrò andare fuori tempo. Poi ho notato che alcuni si muovono bene poi la diretta riserverà tante sorprese. I concorrenti di quest’anno sono molto competitivi, sono partiti tutti belli carichi”.

A Massimiliano Rosolino abbiamo chiesto cosa abbia detto Natalia Titova di questa sua nuova “missione”. L’ex atleta ha così commentato: “Natalia mi ha ricordato che non devo ballare ma solo raccontare e che non mi devo far prendere i 5 minuti in cui mi metto a fare qualche passo. A parte questo, è contenta e fiera”. Massimiliano Rosolino non ha paura di mettersi in gioco, mostrando un lato autocritico che lo rende ancora più affascinante: “Temo molto spesso il mio giudizio. Non mi riguardo quasi mai ma cercherò di farlo. Ovvio che le critiche devono essere costruttive, poco prima di varcare la soglia degli studi mi sono chiesto cosa avrei detto ad un amico che avrebbe fatto questa esperienza. Mi sono risposto che gli avrei consigliato di divertirsi e di non abbattersi mai. In questo caso, bisogna saper anche improvvisare e io non lo faccio per mestiere ma mi piace rischiare”.

Rosolino aveva ricoperto il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi nel 2021: “In quell’occasione per due mesi e mezzo mi sono sentito un po’ un pesce fuor d’acqua, ho pensato di fare meglio e non me ne vergogno. In questo caso mi sento nel posto giusto perché so già cosa i concorrenti provano avendo vissuto le stesse dinamiche mentre il naufrago non l’ho mai fatto e non se lo farò mai”.