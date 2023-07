Protagonista di tante fiction di successo come I Bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni, Vincenzo Malinconico e molte altre, Massimiliano Gallo, è uno degli attori italiani più apprezzati dal pubblico. Figlio d’arte del grande Nunzio Gallo, Massimiliano, negli ultimi anni ha saputo conquistarsi l’affetto e la stima del pubblico entrando in unta di piedi nelle case degli italiani chiedendo permesso.

Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato e intervistato Massimiliano gallo alla 53esima edizione del Festival di Giffoni. Con gallo abbiamo parlato della sua carriera, del ricordo di suo padre e della possibilità di portare in tv una prima serata con il suo spettacolo. Ecco cosa ci ha risposto l’attore napoletano.

Massimiliano Gallo, intervista all’attore napoletano protagonista di fiction di successo

I Bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni Vincenzo Malinconico. Ma anche Filomena Marturano: cosa ha preso da ognuno dei suoi personaggi?

“Quello che di solito cerco di fare è un viaggio nel personaggio senza mai giudicarlo, altrimenti farei un torto al personaggio e al pubblico. Lo indosso, penso a come sarei stato se fossi stato quel personaggio. Lo faccio in questo modo, cerco di esplorare il personaggio nella parte psicologica e capendo le proprie ragioni”.

Lei è comunque figlio d’arte del grande Nunzio Gallo: se dovesse un giorno esserci una serie o un film su suo padre, le piacerebbe interpretare quel ruolo?

“Mi piacerebbe ma sarebbe molto complicato perchè entrerebbero in gioco troppe cose, quindi la parte emozionale e sarebbe complicatissimo. Mi piacerebbe che la sua storia venisse raccontata perchè comunque potrebbe essere da esempio. Mio padre veniva da una famiglia molto umile e ha scelto di fare quella carriera con grande sacrifici. Potrebbe essere da esempio perchè non sempre quello che sembra segnato sia poi dovuto per forza”

Un ruolo che le piacerebbe interpretare?

“Adesso stiamo girando Napoli Milionaria, trovo sempre il film in costume molto affascinante. Raccontare una grande avventura mi piacerebbe molto. Un film lontano dalla modernità”.

Se avesse la possibilità di dire qualcosa a suo padre, cosa vorrebbe dirgli e cosa vorrebbe sentirsi dire da lui?

“Papà sarebbe estremamente contento e orgoglioso. Era il primo fan mio e di mio fratello. Gli dico grazie perchè ha mantenuto viva in me l’idea del gioco, si è sempre messo difronte al lavoro come a uno che andava incontro a una cosa giocosa piuttosto che un lavoro. Io sono una persona che quando faccio una cosa sembro sempre al primo giorno di scuola. Io ho grande entusiasmo quando faccio le cose, se non hai entusiasmo in questo lavoro conviene fermarsi e fare altro”.

Il popolo della rete quando lei è andato a Ballando con le Stelle non ha apprezzato la votazione nei suoi confronti: tutti sostenevano la sua esibizione e il voto per ripicca non è stato apprezzato

“Io a Ballando sono andato per pubblicizzare Malinconico, Riscontro sempre un enorme affetto da parte del pubblico, poco mi importava dei voti. Loro giustamente volevo protestare rispetto a questo tesoretto”

Ha mai pensato di passare alla conduzione tv?

“Il lavoro della conduzione tv è un lavoro complicatissimo, quello che mi piacerebbe fare e che cercherò di fare è una prima serata da attore he ospita amici”.

Ha già in mente qualcosa?

“No, però ad esempio portare un mio spettacolo ‘Stasera punto e a capo sta avendo molto successo, proporlo in Rai mi piacerebbe moltissimo”.

Video-intervista a Massimiliano Gallo