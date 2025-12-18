Alla conferenza stampa di presentazione delle nuova stagione delle grandi fiction Rai che andranno in onda nel 2026 incontriamo l’attore napoletano Massimiliano Gallo, protagonista di due dei titoli più amati dal grande pubblico della fiction: Imma Tataranni a Vincenzo Malinconico. Noi di SuperGuidaTv, presenti all’evento che si è tenuto a Roma, abbiamo chiesto all’amatissimo attore partenopeo alcune anticipazioni sulla prossima stagione delle due fiction che lo vedono protagonista. Ecco cosa ci ha raccontato.

Massimiliano Gallo, fiction Rai 2026: da Imma Tataranni a Vincenzo Malinconico

Massimiliano sei ancora una volta tra i grandi protagonisti della fiction Rai di questa stagione.

Sì, assolutamente. Andrà in onda quella che credo sarà l’ultima stagione di Imma Tataranni, che abbiamo appena finito di girare. Poi, a maggio, inizieremo le riprese della terza stagione de L’Avvocato Malinconico.

Ti dispiace dover salutare il personaggio di Pietro in Imma Tataranni?

Sì, mi dispiace. Più che altro è stato tutto molto surreale, soprattutto sul set, man mano che ci avvicinavamo alla fine. Siamo stati insieme sette anni, siamo cresciuti insieme, come persone e come personaggi.

Quanto è cambiato Pietro nel corso delle stagioni?

Probabilmente nella scrittura di Imma Tataranni c’è proprio questa novità: i personaggi sono cresciuti insieme alla serie. Sono cambiate le dinamiche, il modo di vivere, il modo di stare al mondo. Quest’anno troverete un Pietro completamente diverso.

In che senso diverso?

Quest’anno Pietro avrà un’ipersensibilità senza rivali. È molto cambiato. Sarà impegnato anche in un nuovo lavoro, di cui non posso dire molto, ma insomma: è davvero un nuovo Pietro.

Arriva anche la terza stagione de L’Avvocato Malinconico su Rai 1, una serie che ha ottenuto grandi ascolti. La giustizia in TV continua ad appassionare il pubblico italiano?

Credo di sì. Nel caso di Malinconico, secondo me piace perché eravamo abituati a vedere al cinema e in televisione il “principe del foro”, il grande avvocato di successo. Invece Vincenzo Malinconico è uno che si arrangia, che fa scelte di pancia e di cuore, non per convenienza economica.

È questo che lo rende così vicino al pubblico?

Sì, è un personaggio nuovo, diverso. L’ho vestito con grande piacere e con grande amore, ed è forse questo che arriva agli spettatori.