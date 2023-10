Fausto Brizzi è un regista specializzato in commedie leggere (è quello di Notte prima degli esami, per intenderci) ed anche in Maschi contro femmine non si smentisce. Il film, datato 2010, seppur non potendo fare a meno di sottolinearne una certa banalità, diverte e, a modo suo, può anche far riflettere.

Il tema è quello evergreen dell’eterna giostra/scontro fra i due sessi e pertanto c’è spazio per l’amore, la sessualità, l’amicizia e i sentimenti in genere. Consigliato per una serata scacciapensieri a casa davanti alla tv. Maschi contro femmine va in onda nella prima serata di Mercoledì 18 Ottobre su Nove: di seguito le curiosità più interessanti.

Maschi contro femmine: la trama in breve e il cast

Nella trama di Maschi contro femmine, l’universo maschile e quello femminile vengono raccontati attraverso le vicissitudini di quattro coppie che entrano in contatto l’una con l’altra.

Il cast è formato da interpreti notissimi del cinema italiano, fra i quali Alessandro Preziosi, Francesco Pannofino, Carla Signoris, Lucia Ocone, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini e Paola Cortellesi.

Le curiosità sul film

Maschi contro femmine è un film di genere commedia del 2010 diretto da Fausto Brizzi. Ecco alcune curiosità sul suo conto: