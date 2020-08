Masaba Masaba è la nuova serie Tv di Netflix basata sulla vita della stilista indiana Masaba Gupta, che debutta sullo schermo e racconta se stessa in questa versione fittizia della sua vita. Scritta e diretta da Sonam Nair, la serie è prodotta da Ashvini Yardi e la Viniyard Films e sarà rilasciata su Netflix il 28 agosto con tutti gli episodi della prima stagione.

Masaba Masaba su Netflix: la trama della serie Tv

Masaba Masaba è ispirata alla vita della stilista da cui la serie Tv prende il titolo, e ha lo scopo di regalare al pubblico uno sguardo inedito nel mondo della protagonista, ricco di contraddizioni – dai momenti insieme ai suoi amici ricchi e famosi, ad altri in cui è depressa nel suo appartamento. La serie Tv è descritta da Netflix come una storia che celebra la vita di questa stilista, il suo successo ma anche i suoi fallimenti. La storia è raccontata attraverso uno stile umoristico, senza cadere nei cliché drammatici.

Masaba Masaba: il cast e i personaggi

Ogni personaggio interpreta una versione fittizia di sé. Masaba Gupta, figlia dell’attrice indiana Neena Gupta, è una famosa imprenditrice che nel suo paese ha fondato la House of Masaba. Nel corso della sua carriera si è guadagnata un posto di rispetto nell’industria della moda indiana. Nel 2019 ha anche lanciato una linea di make-up line in collaborazione con un gigante del web. Neena Gupta, madre della protagonista, è un’attrice veterana, conosciuta nel suo paese natale per i ruoli sul piccolo e grande schermo. Nel corso dei suoi 32 anni di carriera (oggi è poco più che sessantenne) ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro.

Nel cast troviamo anche Neil Bhoopalam, attore acclamato in India per i suoi molteplici ruoli a teatro, in televisione e al cinema. Tra i suoi lavori, l’adattamento indiana della serie americana 24. Tra gli altri attori presenti nella serie, anche Satyadeep Mishra, Rytasha Rathore, Smaran Sahu, Suchitra Pillai, Tanuj Virwani, Shibani Dandekar e Gajraj Rao.