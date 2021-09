Martina Miliddi di Amici di Maria De Filippi è stata male. Paura ed apprensione per la ballerina dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 finita al centro del gossip per il triangolo amoroso con Aka7even e Raffaele Renda. Sui social l’annuncio choc “non stavo mangiando e bevendo”. Come sta oggi la ballerina?

Martina Miliddi in ospedale: “abbiamo fatto dei controlli”

Martina Miliddi di Amici 20 ha confessato sui social di essere stata male negli ultimi giorni e di essere finita in ospedale. La ballerina sarda ha raccontato sui social cosa le è successo rassicurando da subito i fan sulle sue condizioni di salute. ”

“Scusate dell’assenza. Sto leggermente meglio. Mi sono fatta controllare e ora abbiamo trovato la cura giusta” – esordisce così sui social la ballerina di Amici di Maria De Filippi che ha vissuto dei momenti di grande paura. Per fortuna ora le cose vanno molto meglio e ha trovato la giusta cura da seguire. A confermarlo è proprio la Miliddi che sui social ha raccontato: “va molto meglio. Nulla di preoccupante, abbiamo fatto dei controlli perché sono stata male. Ho avuto una piccola caduta oggi e sono andata al pronto soccorso per fare degli accertamenti per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo“.

Martina Miliddi come sta?

Attimi di panico per i fan di Martina Miliddi, una delle ballerine dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La giovane ha raccontato sui social di essere finita in ospedale a causa di una fortissima infiammazione. Tanta preoccupazione, ma la cosa sembrerebbe essersi risolta visto che proprio la ex fidanzata di Aka7even ha detto:

Mi hanno aggiunto cortisone e antibiotico perché ho avuto una forte infiammazione alla gola. Ora cerchiamo di capire se con questa cura riusciamo a sgonfiare tutto.

Dopo alcune ore dall’annuncio, Martina è tornata sui social per rassicurare tutti i fan sulle sue condizioni di salute: “sto molto meglio, il cortisone fa miracoli“. Non solo, poco dopo ha pubblicato una Instagram Stories in compagnia dell’amica Rosa Di Grazia, ex concorrente di Amici che le è stata molto vicina in queste giornate difficili.