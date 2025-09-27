Si è parlato tanto di crisi nelle ultime settimane tra Martina De Ioannon e Ciro Solimano ma a quanto pare le cose non stanno così. La coppia, tra le più seguite dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ha recentemente messo a tacere i rumors su una presunta rottura presentandosi unita e sorridente alla festa per i dieci anni di Action Academy a Palazzo Brancaccio. Un ingresso mano nella mano, scatti di coppia a favore di fotografi e persino qualche bacio rubato nella sala da ballo, immortalato in un video esclusivo di SuperGuidaTV. I due sono apparsi tranquilli e sereni, lontani da qualsiasi tensione. Al contrario, questi gesti di tenerezza in pubblico sembrano una risposta immediata alle voci circolate di recente.

Eppure, il gossip non smette di inseguirli. Nelle scorse settimane si era diffusa la voce di un riavvicinamento tra Martina e l’ex Gianmarco Steri, dopo che qualcuno li aveva notati insieme in un locale romano. Il sospetto di un ritorno di fiamma aveva acceso la curiosità dei fan, ma a spegnere sul nascere le illazioni è stato proprio Ciro, che attraverso Lorenzo Pugnaloni aveva chiarito l’accaduto: “Tra loro c’è stato solo un saluto, c’ero anch’io e ho incrociato lui”. Dunque tra Martina e Ciro va tutto a gonfie vele.

I fan di Uomini e Donne, o almeno una larga fetta di loro, non ha mai smesso di sognare di vedere insieme Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. L’ex tronista romana ha concluso il suo intenso percorso, segnando uno dei troni più belli delle ultime stagioni del dating show di Canale 5, insieme a Ciro Solimeno. Da otto mesi i due sono felicemente fidanzati e hanno anche deciso di andare a convivere quasi immediatamente, avendo compreso di non riuscire proprio a stare lontani più di qualche ora.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno pronti a mettere su famiglia?

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono incontrati e innamorati nel programma Uomini e Donne, attraversando un percorso ricco di alti e bassi, momenti di tenerezza e dichiarazioni emozionanti, che hanno portato la tronista romana a scegliere il corteggiatore campano. Nonostante l’evidente intesa tra di loro, le critiche non sono mai mancate, specialmente da quelle fan che speravano inizialmente di vedere Martina con Gianmarco Steri, la “non scelta” che poi è diventato tronista nello stesso programma di Maria De Filippi.

Martina ha raccontato l’emozione di conoscere la famiglia di Ciro, la quale ha visto il figlio lasciare Napoli per stabilirsi a Roma, dato che la coppia ha deciso di convivere poco dopo la scelta. Martina e Ciro sono sempre insieme, trascorrendo gran parte del loro tempo fianco a fianco. Si vocifera che siano pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita, con l’arrivo di un bambino. Tuttavia, su questo tema, entrambi non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali, anche se le fan sperano che accada presto.

Negli ultimi giorni, si è diffuso un pettegolezzo dopo che Martina ha cominciato a pubblicare foto e video di persone che annunciavano la gravidanza o mostravano mamme in dolce attesa. Un dettaglio che ha suscitato curiosità, visto che i contenuti non provenivano da amiche o familiari, ma erano semplicemente virali sui social. Se davvero Martina fosse incinta, probabilmente lo annuncerà presto, magari a settembre, in una delle sue apparizioni televisive, come nello studio di Verissimo o in quello di Uomini e Donne.