Il debutto di Ballando con le Stelle è ormai imminente e negli studi dell’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma l’atmosfera è elettrica. I preparativi per quella che si preannuncia come una delle edizioni più entusiasmanti del celebre dancing show di Milly Carlucci sono in pieno fermento. Il cast è stato finalmente svelato, i concorrenti hanno incontrato i loro partner di ballo e le prove sono ufficialmente partite. Tutto è pronto per dar vita a una stagione indimenticabile, ricca di emozioni e sorprese. Tra i concorrenti c’è anche l’ex Miss Italia, Martina Colombari. Bellissima, elegante, potrebbe essere una delle favorite per la vittoria.

“Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Martina Colombari

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva a margine della conferenza stampa di presentazione del programma. Martina Colombari ha parlato di come sta vivendo questa esperienza:

“Ho sempre richiesto tanto da me stessa, anche quando ero piccola ero molto perfettina. La vita mi ha portato poi a rimettermi in discussione varie volte sia professionalmente che nel mio privato. Ho capito che la perfezione non è punto d’arrivo ma anzi che è una gabbia. Lo è stata la mia bellezza anche se sono riuscita a sfruttarla come un talento anche se non lo è affatto. A 50 anni, nel pieno della menopausa, sono felice di condividere con mio marito una meravigliosa storia d’amore che dura da 30 anni, di avere un figlio di 21 anni che ha avuto le sue difficoltà ma che stiamo imparando a gestire. Mi si chiede di metterci l’anima anche se faccio fatica perché negli anni riconosco di essere stata un palombaro, mi sono messa una corazza addosso. Ogni volta che mi si chiede di aprirmi faccio difficoltà perché ho avuto un’educazione molto rigida. Mia madre mi ha avuto che aveva 17 anni e mezzo e quindi sono cresciuta con il rigore. Mi sono trovata catapultata da subito nel mondo dei grandi a 16 anni perché faccio la stessa vita di adesso. Penso però che se non fossi stata così non sarei arrivata a dove sono ora”.

A Martina Colombari abbiamo chiesto quale sia il suo rapporto con le critiche: “Non temo le critiche. I giurati sono persone intelligenti e reputo che se fanno una critica è perché ti guardano da un altro punto di vista. Deve essere uno spunto per pensare che forse possono avere anche ragione, non siamo infallibili, accettiamo l’errore ma accettiamo anche le fragilità. Siamo in una società in cui non è concesso essere fragile e invece l’insicurezza è qualcosa che ci rende speciali”.

Martina Colombari ha svelato cosa hanno detto in famiglia della sua partecipazione al talent di Raiuno: “Sono felici di non avermi tra i piedi in casa per quattro mesi. Mio figlio ora è tornato a casa”. L’ex Miss Italia rivela poi di essere una fan del programma: “Io non ho mai perso un’edizione. Quest’anno non ci sono secondo me i fuoriclasse dello scorso anno. Partiamo tutti uguali secondo me. A Luca Favilla che l’anno scorso gareggiava con la Nargi ho chiesto se voleva arrivare terzo anche quest’anno”.