Marracash, il king del Rap si racconta nell’intervista singola de Le Iene: “sono troppo attivo e non riesco a dormire”.Bartolo Fabio Rizzo, in arte Marracash, racconta la sua infanzia nelle case popolari e di quando a scuola lo chiamavano “marocchino”: “mi chiamavano così per riconoscermi dagli altri Fabio e per i miei lineamenti del sud”.

Si racconta a cuore aperto il King del Rap che confessa: “quando ero piccolo avevo la mentalità di rubare qualsiasi cosa” e ricorda al prima rissa alle medie “avevo tutti i miei amici intorno che mi facevano il tifo”. Non solo, conferma di essere bipolare: “sì, l’ho capito perché ho dei lunghi momenti di depressione alternati con momenti in cui sono troppo attivo e non riesco a dormire”. Infine parla anche di Fedez “ha cominciato lui” e sulla fidanzata Elodie rivela “non è gelosa!”.