Al via la nuova edizione di “Fuori dal Coro“, il programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente condotto con grande successo da Mario Giordano. Ecco quando inizia e le anticipazioni.

Fuori dal Coro su Rete 4: quando inizia

Da mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 21.25 torna “Fuori dal Coro“, il programma di informazione ed attualità condotto da Mario Giordano su Rete 4. Ironico e controcorrente come sempre, Giordano è riuscito a conquistare l’attenzione dei telespettatori traghettando il programma, inizialmente nato come un preserale, nella fascia del prime time.

Dopo il successo della prima edizione che ha sfiorato i 2 milioni di spettatori e oltre il 10% di share, Giordano torna così ad accendere ancora una volta i riflettori su alcuni dei temi più caldi del momento. Sicuramente durante la puntata di debutto dell’edizione 2019 2020 si discuterà della crisi di governo oramai ampiamente superata grazie all’accordo siglato tra Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.

Proprio in merito alla delicatissima questione politica, l’ex direttore del Tg4 ha fatto discutere per alcune dichiarazioni rilasciate a L’Aria che Tira condotto da Myrta Merlino su La7:

“Se fossi convinto che Matteo Salvini è un pericoloso fascista l’ultima cosa che farei è una manovra di palazzo“.

Non solo, Giordano si è anche espresso sul Presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

“Conte fino a due settimane fa ha firmato il decreto sicurezza bis, una politica la cambi andando a elezioni e conquistando la fiducia della gente”.

Mario Giordano, voce ‘fuori dal coro’: “racconto le cose che non vanno in questo Paese”

Il successo di “Fuori dal Coro” è sicuramente legato alla conduzione di Mario Giordano che, durante una delle ultime interviste rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato degli ascolti record registrati dal programma:

“Io racconto le cose che non vanno in questo Paese, fatti veri e certificati. Ma ne do anche un’interpretazione e offro la mia chiave di lettura, molto precisa. Poi si può essere d’accordo o meno con quello che penso, ma non c’è dubbio che questa formula in termini di ascolti abbia pagato”.

Chissà se gli ascolti si confermeranno da record anche per la seconda edizione di “Fuori dal Coro” in partenza dall’11 settembre su Rete 4.