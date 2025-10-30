Look total white questa sera per Maria Esposito che ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma in occasione della presentazione di “Io sono Rosa Ricci”, film prequel di Mare Fuori, in uscita nelle sale il 30 ottobre. L’attrice è stata accolta con grande affetto dai fan, accorsi numerosi nonostante la pioggia. Diretta da Lyda Patitucci, la pellicola, è ambientata nella Napoli del 2020. Rosa, quindici anni, è la figlia di uno dei boss più temuti della città, Don Salvatore (Raiz). Vive in una gabbia dorata fino a quando non viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre. È così che si ritrova prigioniera su un’isola remota. Ma, mentre il padre scatena una guerra per salvarla, la ragazza non aspetta di essere salvata, progettando la sua fuga.

“Io sono Rosa Ricci”, intervista esclusiva a Maria Esposito

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Maria Esposito. L’attrice ha rotto il silenzio in merito ai rumors sulla sua relazione sentimentale con Silvia Uras che ha realizzato insieme a Raiz la colonna sonora del film: “Silvia è una delle persone più importanti della mia vita, da quattro anni a questa parte. Credo che sia normale il fatto che si crei del gossip attorno al nostro rapporto ma io lascio intendere quello che vogliono gli altri. Penso che se stiamo o non stiamo insieme non cambia niente perché siamo una bella cosa”. Maria ha spiegato com’è stato lavorare con Silvia nel film: “E’ stato bellissimo perché l’abbiamo scritta mentre stavamo andando al mare. Ad un certo punto lei ha messo la base, ha iniziato a scrivere e io le ricordavo che stavamo in vacanza mentre invece lei è andata dritta. Mi ha seguita dall’inizio alla fine in questo film”.

Parlando del personaggio di Rosa Ricci, Maria Esposito ha ammesso: “Penso che questo film sia la conclusione di quello che poteva dire Rosa Ricci. Ho saputo di questo film diverso tempo fa, ci sono state varie scritture e poi siamo arrivati a questo che vedremo oggi”. Maria Esposito ha raccontato di sentirsi un esempio per molti giovani, di avvertire un senso di responsabilità: “Sento il peso di essere un esempio perché me lo fanno notare. Noto spesso che quando faccio qualcosa, gli altri mi copiano oppure se dico una parola la copiano. Spesso mi scrivono chiedendomi consigli e mi dicono di vedermi come un’eroina nella loro vita e quindi percepisco questa pesantezza. Anche io ho 20 anni come loro, io amo tutte le persone che mi seguono perché hanno capito che oltre ad essere un personaggio ho un lato molto umano”.

Nel film, Rosa Ricci incontra Victor e tra loro nasce un amore. Maria Esposito fa un paragone con la storia tra Rosa e Carmine: “Con Carmine è il vero amore mentre con Victor è più un amore platonico in cui lei è costretta ad appigliarsi a quella persona per portargli un po’ di speranza”. Maria conclude l’intervista salutando una piccola fan che le manda un bacio.