Maria Elena Boschi a Verissimo: amore e problemi

L’Onorevole Maria Elena Boschi a Verissimo, ospite per la prima volta in esclusiva, ha parlato della sua storia d’amore con l’attore Giulio Berruti svelando: “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”. L’onorevole ha aggiunto: “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”.

Maria Elena Boschi ha parlato dello stalker che la perseguita. “Ho deciso di denunciare perché si era superato il limite. Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi, ma la cosa che più mi ha fatto preoccupare si è verificata quando è andato da Roma in Toscana, violando le regole Covid, perché voleva conoscere i miei genitori”. Ecco il video Mediaset.