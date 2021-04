Maria De Filippi, indiscussa regina di ascolti del sabato sera con il suo serale di Amici 20 (in corso), è al centro del gossip per una sua rivelazione. La conduttrice e volto Mediaset ha svelato il motivo per cui è solita condurre seduta sugli scalini, Uomini e donne. Complice un riferimento fatto da Raimondo Todaro al daytime di Amici 20, Maria De Filippi ha infatti deciso di vuotare il sacco sulla sua iconica e inconfondibile posa.

Amici 20, Maria De Filippi svela l’arcano di Uomini e donne: perchè siede sugli scalini?

Nel daytime settimanale di Amici 20, Maria De Filippi ha presentato al pubblico la sfida extra-serale di ballo, che vede protagonisti i concorrenti ballerini del talent. Si tratta di Giulia Stabile, Alessandro Cavallo, Samuele Barbetta, Serena Marchese e Martina Miliddi. A giudicare la gara in questione è il volto storico di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro. Il celebre ballerino professionista di casa Rai, quindi, esprimendo i primi giudizi sulle singole prove effettuate dai concorrenti di Amici sottolinea, poi, l’importanza nell’arte di mostrare delle caratteristiche proprie, distintive.

E il riferimento di Raimondo Todaro in questione va all’iconica posa che Maria De Filippi assume alla conduzione di Uomini e donne. Ovvero quella di sedersi sugli scalini del dating-show, come una qualunque comune mortale. Una posa che ha reso senz’altro più unica che rara la consorte di Maurizio Costanzo nel mondo del piccolo schermo e che Todaro ha voluto sottolineare ai ballerini di Amici 20.

“È l’unica che presenta da seduta. Potrebbe non essere correttissima, perché il presentatore sta in piedi, eppure questo la rende particolare”, ha quindi riferito il giudice, spronando i concorrenti del talent a scoprire degli elementi propri nel ballo. E al monito del giudice, è seguita una rivelazione spiazzante della diretta interessata, Maria De Filippi.

Amici 20, la rivelazione che spiazza

Al riferimento di Raimondo Todaro fatto alla sua posa assunta a Uomini e donne, ad Amici 20 Maria De Filippi si è, quindi, sentita in dovere di svelare l’arcano. Parlando al ballerino e volto Rai, che era in collegamento con lo studio del talent, la conduttrice non ha fatto mistero del fatto che sia solita sedersi sugli scalini mentre conduce il dating-show non per scelta artistica, quanto per necessità.

“Ad un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi – ha quindi fatto presente, raccontando un aneddoto particolare-. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini”. Così, Queen Mary ha capito in quel frangente che avrebbe potuto proseguire la sua conduzione anche restando seduta sui gradini del suo celebre format sui sentimenti: “E sono rimasta sugli scalini. Questa è la storia!”.