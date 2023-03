Il ritorno di Maria De Filippi in tv è avvenuto con C’è Posta per te. Stasera, sabato 4 marzo 2023, infatti, è andata in onda la puntata dell’amatissimo people show di Canale 5 dopo poco più di una settimana in cui tutte le trasmissioni della conduttrice sono state messe in stand by. Nonostante la puntata fosse già stata registrata prima della morte di Maurizio Costanzo, il programma ha comunque sancito il ritorno della De Filippi che, con brevi e semplici parole, ha voluto ringraziare il suo pubblico per l’affetto che le ha fatto arrivare. Ecco il messaggio della conduttrice.

Maria De Filippi, il messaggio prima di C’è Posta per te 2023: le parole della conduttrice

La puntata di C’è Posta per te 2023 di oggi, sabato 4 marzo 2023, si è aperta con un cartello blu e una scritta bianca. Parole semplici, ma sincere. Maria De Filippi, pronta a tornare al lavoro, perché così le hanno insegnato, ha voluto ringraziare il pubblico e tutti coloro che si sono stretti intorno a lei e alla sua famiglia dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Cosa c’era scritto nel messaggio di Maria De Filippi, andato in onda prima di C’è Posta per te? La conduttrice ha scritto:

“Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

Il ritorno di Maria De Filippi in tv: tutti gli appuntamenti

Con stasera hanno ufficialmente ripreso il via i programmi di Maria De Filippi dopo la morte improvvisa di Maurizio Costanzo. In realtà la conduttrice è tornata negli studi Elios ieri, venerdì 3 marzo 2023 per registrare la puntata di Amici 22. Si tratta di una puntata che vedremo in onda il 12 marzo prossimo e che sancirà il passaggio alla fase successiva del talent. Di li a poco, infatti, prenderà il via l’attesissimo Serale.

Domani, domenica 5 marzo, andrà in onda Amici 22 con la puntata registrata il giorno prima della morte di Costanzo, una puntata che doveva andare in onda domenica 26 febbraio. Da lunedì 6 marzo riprenderà anche Uomini e Donne e mentre lo show andrà in onda su Canale 5, negli studi di Roma si registrerà la scelta di uno dei tronisti.

Non solo affetto ma anche critiche contro Maria De Filippi

Dall’annuncio della scomparsa di Maurizio Costanzo, a Maria De Filippi non è però arrivato solo l’affetto dei suoi fan. In questi ultimi giorni, nonostante il difficilissimo momento che lei e la sua famiglia si trovavano ad attraversare, la conduttrice è stata bersagliata da numerose critiche.

C’è chi ha puntato contro di lei il dito sottolineando che era rimasta troppo poco tempo vicino la bara, nella camera ardente. Chi, addirittura, l’ha criticata perché ha accettato i ragazzi che le hanno chiesto un selfie e non si è tirata indietro.

Nonostante ciò, però, per fortuna moltissime persone e molti personaggi famosi si sono stretti intorno a lei. Sabrina Ferilli è tornata in Italia dal Giappone per starle accanto. Gerry Scotti, Carlo Conti e tantissimi altri hanno speso bellissime parole per Costanzo e le hanno dedicato un pensiero affettuoso.

Tra tutti i messaggi spicca quello di Tiziano Ferro, protagonista di una sorpresa nella puntata di C’è Posta per te di stasera. Ecco cosa ha scritto l’amatissimo cantante: