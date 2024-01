In occasione dell’anniversario della morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha in serbo uno show celebrativo in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata. A condurre l’evento Maria De Filippi e Fabio Fazio.

Saranno Maria De Filippi e Fazio Fazio i due conduttori dell’evento celebrativo dedicato a Maurizio Costanzo. Ad un anno dalla morte del celebre conduttore, giornalista ed autore televisivo, Mediaset è pronta ad omaggiarlo e ricordarlo con uno speciale presentato eccezionalmente da Maria De Filippi e Fazio Fazio. Una serata dedicata alla carriera del grande giornalista, un uomo che ha fatto la storia della televisione italiana, ma anche della nostra società.

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo

L’assenza di Maurizio Costanzo si fa sentire nella vita di tutti noi. Fa uno strano effetto leggere una delle sue ultime interviste in cui il giornalista, dalle pagine di Vanity Fair, aveva confessato pensando alla morte un suo desiderio: “quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò’. Lo penso ancora. Non mi era mai successo con le mie donne precedenti“.

A queste dichiarazioni Maria De Filippi aveva replicato: “confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita“. Recentemente la conduttrice ha ricordato l’amore della sua vita durante la prima puntata di C’è posta per te con un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti: la presenza di un M con la scritta love ed un cuore. Una dedica speciale al suo Maurizio.