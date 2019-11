Maria De Filippi ride di fronte alla “regina di ghiaccio“. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, Tina Cipollari entra in studio “vestita” da Elsa di Frozen ed il commento della conduttrice è il seguente: “Sei entrata proprio nel ruolo“. Una performance che, a qualcuno, ha ricordato la precedente imitazione di Giovanni Ciacci a Domenica A – Live, il torneo con le “celebrities” messo in piedi da Barbara D’Urso per la “sua” domenica pomeriggio. Curiosi di rivedere Tina in versione Elsa? Ecco il video Witty tv col momento di questo giovedì 7 novembre 2019.