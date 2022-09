Per lei questo è un anno d’oro. Dopo il successo della serie Blanca, Maria Chiara Giannetta è stata chiamata da Amadeus al Festival di Sanremo nel ruolo di coconduttrice. Il pubblico è rimasto stregato dalla sua simpatia e dalla sua spontaneità tanto che in molti vorrebbero rivederla al timone di un programma tutto suo. Nei mesi scorsi era circolata anche un’indiscrezione secondo la quale a Maria Chiara Giannetta sarebbe stato affidato un programma su Raiuno. La dirigenza Rai avrebbe contattato Maria Chiara per offrirle un programma in prima serata.

Intervista a Maria Chiara Giannetta

Noi di SuperGuida TV abbiamo incontrato e video intervistato in esclusiva Maria Chiara Giannetta al Festival del Cinema di Venezia. Un’emozione che si rinnova considerando che già lo scorso anno Maria Chiara fece il red carpet per la presentazione della serie Blanca: “Sono venuta l’anno scorso per Blanca ed era la prima volta. Questa volta però vorrei godermi questa città con maggiore calma per vedere tutti i film che ci sono. Anche se non è possibile, ci provo”.

Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più richieste del momento. Le abbiamo chiesto come sia cambiato il rapporto con la popolarità. Infatti quando Maria Chiara è sbarcata al Lido di Venezia, è stata accolta da numerosi fan che hanno voluto far firmare autografi e scattarsi selfie. Maria Chiara Giannetta però ammette: “Non trovo differenze rispetto a prima. Sono contenta di aver avuto dei riscontri positivi da parte del pubblico perché è il primo a qualche noi attori rispondiamo. Sono serena e molto felice”.

Dopo il Festival di Sanremo, per lei sono arrivate numerose proposte di lavoro. La Rai in particolare ha puntato molto sull’attrice tanto da averle proposto un programma sulla rete ammiraglia. La giovane attrice, interprete anche della serie Don Matteo, ha spopolato sbaragliando anche la concorrenza con altre conduttrici.

Sul palco dell’Ariston, Maria Chiara ha lasciato il segno. Per questo motivo le abbiamo chiesto se dopo il Festival di Sanremo fosse nei suoi programmi un’altra avventura alla conduzione. La risposta della Giannetta però deluderà i fan. Maria Chiara ci ha infatti rivelato: “Non credo che sia il mio. Mi voglio concentrare sulla recitazione”.

E’ probabile pertanto che Maria Chiara abbia clamorosamente rifiutato l’offerta della Rai. Non sappiamo se in futuro la Giannetta cambierà idea anche perché al momento in cantiere c’è la seconda stagione della serie Blanca. Per quanto riguarda Don Matteo invece tutto tace. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un addio al suo personaggio, il capitano Anna Olivieri, che aveva gettato i fan nello sconforto. La serie di Don Matteo perderà un altro pezzo?

Video intervista