“Blanca” torna su Raiuno con la sua terza stagione e, questa volta, tutto cambierà. La fiction, realizzata da Lux Vide (del gruppo Fremantle) insieme a Rai Fiction e con la regia di Nicola Abbatangelo, andrà in onda da lunedì 29 settembre in prima serata. Sei nuovi episodi ricchi di colpi di scena, emozioni intense e un mistero che accompagnerà l’intero arco narrativo.

Nella terza stagione di Blanca, la protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta ci apparirà profondamente cambiata rispetto a come l’abbiamo conosciuta finora, e non si tratta solo del suo nuovo stile. Da sempre istintiva e impulsiva, abituata a vivere senza paracadute, Blanca ora si trova in un momento di crisi personale. Ha scelto di chiudersi in se stessa, allontanando ogni prospettiva futura, convinta di potercela fare da sola. Ma il destino la metterà di fronte a un’oscurità interiore mai affrontata prima, che la spaventa più di quanto sia disposta ad ammettere.

Torneranno al suo fianco i volti familiari che il pubblico ha imparato ad amare: la giovane e brillante Lucia (Sara Ciocca), la sempre presente Stella (Federica Cacciola), l’affettuoso papà Leone (Ugo Dighero), il burbero ma leale Vicequestore Bacigalupo (Enzo Paci) e l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno). Quest’ultimo, alla fine della scorsa stagione, aveva scelto un’altra donna, ma i sentimenti per Blanca non sono mai del tutto svaniti. E anche per Blanca quei legami emotivi restano forti e irrisolti. A complicare ulteriormente le cose arriva un nuovo personaggio, Domenico (interpretato da Domenico Diele), un contractor che lavora per una società di sicurezza operante a Genova. L’incontro con Blanca avviene durante una nuova indagine e darà il via a dinamiche inedite e imprevedibili.

“Blanca 3”, intervista esclusiva a Maria Chiara Giannetta

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Maria Chiara Giannetta. Nei nuovi episodi, Blanca rivelerà le sue fragilità, in particolare avrà paura del buio e del futuro. “Il buio diventerà qualcosa di più concreto per Blanca, qualcosa di cui non possiamo però parlare. Per me il buio è l’ignoto, è qualcosa che non vedi, non tocchi, non senti, non ha odore e quindi di per sé è anche assenza di vita”.

Nel primo episodio, c’è una scena che farà sicuramente sorridere il pubblico in cui Blanca e Domenico fonderanno il club dei cuori infranti. Chiediamo allora a Maria Chiara Giannetta quale sia stata la sua prima delusione in amore e come l’abbia superata.

L’attrice ha risposto: “Sono molto fatalista e anche molto cinica da questo punto di vista. E’ successo ormai tanto tempo fa, non ci ho dormito una notte per una questione di orgoglio ma dopo mi sono detta che sarei dovuta andare avanti”.

Blanca si troverà al centro di un triangolo amoroso, da un lato Michele Liguori e dall’altra Domenico: “L’arrivo di Domenico non offuscherà la passione di Blanca per Liguori, infatti la presenza di Domenico non crea un triangolo amoroso effettivo. Domenico diventa piuttosto uno specchio nel quale Blanca si rivede, è più affine a Blanca di quanto lo sia Liguori”, ha dichiarato l’attrice.

Il personaggio di Blanca è molto amato dai telespettatori. La Giannetta spiega così il motivo del successo: “Sicuramente è un personaggio che è stato scritto benissimo, ricordiamo che è nato dalla penna di Patrizia Rinaldi. E poi secondo me a fare la differenza è stato il nostro approccio, tutti siamo Blanca. Questa atmosfera di amicizia, di amore, di collaborazione passa attraverso la macchina da presa e il pubblico lo percepisce”.

Nella nuova stagione Blanca presenta un look diverso. Anche Maria Chiara Giannetta ha però sfoggiato uno stile diverso: “Ho tagliato i capelli per esigenze lavorative perché altrimenti non l’avrei mai fatto. Nella mia vita preferisco un taglio medio, qualcosa di semplice”. Dopo tre stagioni di successo, Maria Chiara Giannetta sarebbe però pronta a dire addio al suo personaggio.

Ai nostri microfoni ha infatti rivelato: “Blanca mi ha insegnato ad essere leggera, a sostenere con fermezza e coraggio delle tesi. Credo che non siamo in un reality show, non stiamo in un documentario, noi attori prendiamo la vita di un personaggio e la raccontiamo in quel frangente. Per non diventare morbosi, per non ripetere le stesse dinamiche è bene che ad un certo punto il racconto finisca. Quindi io credo che Blanca debba finire, non so dire se con questa stagione anche se si metterà un bel punto. Devo capire, ragionare se c’è qualcosa da esplorare ancora o se invece c’è un punto da mettere”.