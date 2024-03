La storia di Margherita Hack, una delle più grandi astronome italiane, è al centro del nuovo film tv dal titolo ‘Margherita delle Stelle‘. A interpretare l’astrofisica è l’attrice Cristiana Capotondi. Vediamo insieme quando andrà in tv, di cosa parla e chi fa parte del cast.

Margherita Delle Stelle, il film tv sulla vita della Hack: quando in TV

La vita di Margherita Hack è pronta a sbarcare su Rai1. Martedì 5 marzo 2024, in prima serata, vedremo infatti il film tv ‘Margherita delle Stelle‘, un ritratto intimo ed emozionante dell’astrofisica italiana che è considerata un modello di emancipazione e una brillante mente.

Ma di cosa parla il film? Verrà ripercorsa la vita della ricercatrice fiorentina, da bambina autonoma e curiosa a ragazza libera e anticonformista, fino a diventare la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste. Un ruolo che ha ricoperto dal 1964 al 1987, e grazie alla sua gestione ha contribuito allo sviluppo di questa istituzione sul piano nazionale e internazionale. Margherita Hack nel corso della sua vita si è interessata particolarmente di fisica, spettroscopia ed evoluzione stellare. E sono proprio le stelle a dare il titolo a questo omaggio che l’emittente pubblica ha fatto per l’astrofisica e che è tratto dal libro ‘Nove vite come i gatti‘.

Il cast del film tv e anticipazioni sulla trama

A interpretare Margherita Hack è Cristiana Capotondi da adulta, mentre da piccola è l’attrice Sveva Zalli. Sin da bambina i suoi genitori le insegnano i valori dell’indipendenza e della libertà e fa amicizia con Aldo (l’attore Giovanni Solomone da piccolo e Flavio Parenti da adulto) che incontrerà all’università. Tra loro nascerà l’amore e i due si sposeranno.

Roberto Hack, padre dell’astrofisica è Cesare Bocci mentre sua mamma Maria Luisa è Sandra Ceccarelli. Giulia Battistini invece è l’amica Betty, che la sosterrà per tutta la vita. In Margherita Delle Stelle vedremo una giovane Margherita che ha difficoltà a integrarsi a scuola e a liceo perché si sente diversa: è vegetariana, anticonformista, autonoma. Suo padre, per non aderire al fascismo perde il lavoro e anche la giovane non abbassa la testa davanti alle ingiustizie. Una donna coraggiosa che poi diventerà direttrice dell’Osservatorio Astronomico.