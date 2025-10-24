La terza stagione di Un Professore torna dal 20 novembre su Raiuno, riportando gli spettatori tra i corridoi del liceo Da Vinci. Tra volti noti e nuovi ingressi, il cast si arricchisce con Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Nicole Grimaudo, Dario Aita, Pia Engleberth, Elisa Cocco, Luna Miriam Iansante, Davide Di Vetta, Margherita Aresti e Alice Lupparelli. Per la classe 5ª B l’esame di maturità si avvicina, e con esso nuove sfide personali e scolastiche. Dante Balestra (Alessandro Gassmann), il carismatico professore di filosofia, si troverà a dover affrontare tensioni con la nuova dirigente scolastica, interpretata da Grimaudo. Anche il rapporto con Anita, ora supplente d’inglese, si farà più complesso. A movimentare ulteriormente le cose sarà l’arrivo di Leone (Dario Aita), ex studente diventato insegnante di fisica, e il ritorno della madre di Dante, Virginia (Pia Engleberth), nella sua vita.

“Un Professore 3”, intervista esclusiva a Margherita Aresti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Margherita Aresti che nella serie interpreta Nina. L’attrice ci ha anticipato qualcosa sul suo personaggio: “Ciò che muove Nina è sempre l’amore che ha per la figlia Lilli. Nina si ritroverà a prendere delle scelte in funzione della figlia, il cuore la porta lì”. Nella terza stagione, farà ritorno il suo compagno e padre di Lilli. Cosa succederà allora al suo rapporto con Manuel? E’ Margherita a rivelarlo ai nostri microfoni: “Nina non si aspettava che tornasse il padre di Lilli. Si troverà a fare una scelta pensando però in primis a lei per aiutarla a recuperare il rapporto con il padre. Poi Nina è una persona con grande capacità di empatia e si ritroverà ad accogliere questa persona nella sua vita”. Sulla somiglianza con il suo personaggio, ha svelato: “Nina ha imparato a crescere velocemente e anche io per situazioni diverse mi sono trovata a maturare prima. In comune abbiamo il coraggio di affrontare situazioni importanti anche scomode”.

Margherita Aresti ha ricordato poi il suo esame di maturità: “La notte prima degli esami ero al mare con le mie migliori amiche e una bella birra a cantare. E’ stato un momento particolare della mia vita perché ho vissuto situazioni in famiglia che mi hanno destabilizzata però la maturità è stata un pretesto per reagire”.

La serie “Un professore” è molto seguita. Margherita spiega il segreto di questo successo: “E’ una serie che coinvolge piccoli e grandi. Quando le persone mi fermano per strada mi dicono che è una serie che riunisce le famiglie sul divano. Un professore dà anche degli spunti per riflettere, aprire un dialogo e questo è importante”.

Nella serie non mancano scene di intimità. Abbiamo chiesto a Margherita se le imbarazza girare scene di questo tipo: “Facendo questo lavoro l’ho messo in conto. All’inizio mi imbarazzava molto ma credo che molto dipenda dal partner, dalla sinergia che si crea sul set. Ci deve essere grande rispetto e questo ovviamente non è mancato. Per fortuna anche in quelle situazioni mi sono trovata serena e mio agio”.