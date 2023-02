Una sorta di Mare Fuori in versione reality show è quella che ben presto arriverà nella tv inglese: l’emittente televisiva britannica Channel 4 spedirà un gruppo di Vip dietro le sbarre per far vivere loro un’esperienza iper realistica di cosa significhi vivere in carcere. Le riprese del reality avranno luogo in un ex penitenziario.

Mare Fuori versione reality. Channel 4 invierà i Vip in carcere

Channel 4 lancerà presto un nuovo reality show che vedrà le celebrità dietro le sbarre. La serie, dal titolo italianizzato “un duro orologio”, vedrà una selezione di star messe dietro le sbarre per vivere la sfida di essere rinchiuse. Sebbene la line-up debba ancora essere confermata, le riprese del nuovo programma tv dovrebbero iniziare entro l’anno con l’episodio pilota già realizzato.

L’esperimento televisivo mira a rendere l’esperienza il più autentica possibile ambientandola infatti in un ex carcere messo in sicurezza. Protagonisti della prima stagione dovrebbero essere gli uomini.

Come nasce l’idea del reality

Una fonte ha spiegato a The Sun: “L’idea alla base del programma è che offre alle persone che potrebbero non avere alcuna esperienza della vita in prigione, o del sistema di giustizia penale in generale, un assaggio di com’è. Ciò potrebbe includere celebrità che dal loro ceto sociale hanno guardato all’incarcerazione da una prospettiva diversa, che si tratti di ex agenti di polizia, politici o attori che hanno interpretato dei criminali ma non sono mai stati effettivamente picchiati. Si aspettano che sia un periodo duro e un test di resistenza per i partecipanti, ma il fatto che sia così impegnativo fa parte del suo fascino”.

Il reality versione Mare Fuori arriverà anche in Italia?

Al momento di questo reality non è prevista nessuna versione italiana, i telespettatori devono quindi accontentarsi della terza stagione della serie Mare Fuori, in onda proprio in questi giorni su Raiplay e Rai2.