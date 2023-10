Alla prima edizione del Season International Series Festival, evento dedicato alle serie tv, incontriamo due protagonisti di una delle serie tv italiane più amate: Mare Fuori. Ospiti della kermesse che ha avuto luogo nella magnifica cornice del Salento, e organizzata da Simona Gobbi, i due attori Giovanna Sannino e Antonio D’Aquino. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto modo di Intervistare i due attori e con loro abbiamo parlato di Mare Fuori ma anche dei prossimi progetti che li vedranno protagonisti.

Mare Fuori: Intervista a Giovanna Sannino e Antonio D’Aquino

Giovanna Sannino e Antonio D’Aquino, al Season International Series Festival. Protagonisti di Mare Fuori: come è cambiata la vostra vita?

Giovanna Sannino: «In realtà ha reso la nostra vita molto frenetica. Siamo conosciuti un pochino di più rispetto a prima. In realtà non è cambiata tanto, ho le stesse abitudini di prima, frequento gli stessi luoghi. Semplicemente non ho più il tempo libero di prima per dedicarmi agli hobby, ma perchè sono stata letteralmente catapultata nel mondo del lavoro».

Antonio D’Aquino: «Mi associo alle parole che ha detto Giovanna, per anche io non sono cambiato di una virgola, a livello professionale si, a livello umano non sono cambiato, spero di rimanere così qualsiasi cosa accada».

Oggi chi è Giovanna Sannino e chi è Antonio e cosa volete dalla vita?

Giovanna Sannino: «Oggi Giovanna è una persona con più esigenze rispetto a prima, ha tante cose che vuole realizzare, tante responsabilità che mi sento di avere addosso ma che mi dò da sola in realtà. Il cuore è pieno di vita e di voglia di avere esperienze nuove».

Antonio D’Aquino: «Sicuramente un ragazzo più consapevole di quello che sta facendo, molto più sicuro. Non che prima non lo fossi, ma non credevo tanto in quello che stavo facendo nel mondo della recitazione e nel mondo dello spettacolo. Adesso mi ritrovo a 24 anni che so cosa voglio, voglio prendermelo e me lo prenderò».

Giovanna tu debutterai a teatro a Roma, mentre Antonio tu sarai protagonista del musical Mare Fuori: cosa ci potete anticipare di questi due progetti?

Giovanna Sannino: «Saremo il 23 e il 24 marzo al Centro Culturale Artemisia, porto in scena una storia argentina, ma in lingua italiana. Parleremo dei desaparecidos. In scena saremo Nello Provenzano ed io, con la regia di Riccardo Pisani. Non posso dire molto, posso anticipare che entreremo nelle case argentine di quel tempo».

Antonio D’Aquino: «Posso soltanto dire che inizieremo le prove a novembre, seguiranno poi gli spettacoli che finiranno a marzo. La trama è quella di Mare Fuori, solo che si balla e si canta».

C’è un ruolo che vi piacerebbe interpretare?

Giovanna Sannino: «Maria Antonietta, vorrei interpretare lei. Amo i film in costume. È una vita che puoi soltanto conoscere attraverso i film. Mi piacerebbe molto indossare quei costumi, i corsetti».

Antonio D’Aquino: «Anche io voglio mettere il corsetto (ride, ndr). Mi piacerebbe interpretare un personaggio folle, tipo Joker interpretato da Joaquin Phoenix».