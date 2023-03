Mare Fuori 4 si farà? Alcuni attori della serie tv che sta appassionando milioni di telespettatori sono stati ospiti in veste di “sorpresa” della puntata andata in onda ieri di C’è posta per te, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, tornata in onda dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. La puntata di ieri sera è stata registrata prima della notizia della morte del giornalista e conduttore tv.

Mare Fuori 4 si farà? L’annuncio a C’è posta per te

Durante la messa in onda della puntata di C’è Posta per te, gli attori Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, tra i protagonisti principali della fortunatissima serie tv Mare Fuori, hanno realizzato una bellissima sorpresa che una giovanissima moglie ha voluto fare al marito. Qualche anno fa, prima della pandemia, dopo una serata fuori, qualcosa ha cambiato per sempre le loro vite. Se in un primo momento, però, il coraggio ha avuto il sopravvento e mentre l’amato era in ospedale, le lacrime non sgorgavano, ora le cose sono diverse. Adesso che è tutto ok l’ansia di poter perdere l’amore della propria vita pare essere diventata più forte.

Le parole di Carmine Recano

Durante il programma Carmine Recano annuncia che presto inizieranno le riprese della quarta stagione di Mare Fuori. “Le riprese della prossima stagione di Mare Fuori sono programmate per maggio”.

In una conferenza stampa, la sceneggiatrice della serie tv di successo, aveva dichiarato di essere a lavoro per la stesura della sceneggiatura anche della quinta e della sesta stagione. I tantissimi milioni di telespettatori potranno dormire sogni tranquilli, i protagonisti di Mare Fuori ci terranno compagnia ancora per molto tempo. Ma cosa cambierà nella prossima stagione? E quando andrà in onda Mare Fuori 4?

Quando andrà in onda Mare Fuori 4 e quali attori non ci saranno?

La risposta sulle novità che riguarderanno Mare Fuori 4 arriverà solo con l’uscita della nuova stagione, ma purtroppo ci vorrà ancora un bel po’ di tempo per scoprirlo, perché questa è prevista (almeno per il momento) nel mese di febbraio 2024.

Tra i personaggi che non torneranno nella quarta stagione è stato annunciato l’addio definitivo di alcuni membri del cast di Mare Fuori che hanno interpretato dei personaggi amatissimi. ecco di seguito chi abbandona il cast della fortunatissima serie tv Mare Fuori: