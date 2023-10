Sale l’attesa per la nuova stagione di Mare Fuori. Il prossimo 28 ottobre verranno proiettati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma i primi due episodi della quarta stagione. Sul red carpet sfileranno alcuni dei protagonisti della serie diventata ormai un vero e proprio fenomeno social. Tante cose sono successe alla fine della terza stagione, molti gli interrogativi rimasti aperti.

Intervista a Cristiana Farina, ideatrice di Mare Fuori

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Cristiana Farina, l’ideatrice della serie ma anche una delle premiate agli Italian Tv Awards, evento organizzato presso lo spazio Regione Lazio – Lazio Terra di Cinema al Festival del Cinema di Roma. Cristiana ha commentato così il successo straordinario raggiunto dalla serie: “Non me lo sarei mai aspettata e devo dire che questa volta è andata particolarmente bene”.

In questi mesi, si sono rincorsi numerosi spoiler sulla quarta stagione. Cristiana ai nostri microfoni ha rivelato che questa volta i ragazzi si troveranno a dover compiere delle scelte importanti: “Sarà la stagione delle scelte. I ragazzi sono cresciuti, maturati e si troveranno a prendere delle decisioni definitive. Una seconda possibilità gli è stata già concessa ma questa volta sarà diverso”.

Sull’eventualità di alcuni ritorni attesi, Cristiana è lapidaria: “Non ci saranno ritorni se non sotto forma di flashback”. Ancora oggi, serie come Mare Fuori e Gomorra vengono demonizzate in quanto secondo alcuni proporrebbero dei modelli negativi. Cristiana Farina però esclude il paragone: “Si tratta di serie diverse perché in Gomorra ci sono degli antagonisti. Non c’è un eroe che segue un percorso di redenzione. In Mare Fuori al contrario c’è il tentativo dei ragazzi di cambiare il loro destino”.

La terza stagione ha visto l’exploit di un personaggio, quello di Rosa Ricci interpretato da Maria Esposito. Cristiana ha spiegato così il motivo: “Maria è innanzitutto molto brava e il suo personaggio è ben scritto. Devo ammettere che è particolarmente magnetica”.

Dopo tre stagioni di successo e un’altra in arrivo, durante la Premiazione dei Nastri d’Argento il produttore Roberto Sessa di Picomedia aveva annunciato la lavorazione di un film spin off della serie. Cristiana però ha fatto sapere che il progetto è per il momento congelato.

Intanto, la sceneggiatrice di Mare Fuori è al lavoro su un altro progetto con Luca Zingaretti. L’idea, nata dalla collaborazione con Luca Zingaretti e la sua società Zocotoco, narra la storia vera di Eugenia Carfora, la preside di una scuola a Caivano: “E’ una serie che riguarderà più il mondo degli adulti che dei ragazzi. Ci si interrogherà su cosa possano trovare i giovani una volta fuori dal carcere per cambiare il loro destino”.