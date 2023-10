La quarta stagione di Mare Fuori è stata presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma. Accolti con entusiasmo i protagonisti della serie che si sono mostrati disponibili di fronte alle richieste di selfie e autografi. Per vedere i nuovi episodi, bisognerà attendere febbraio 2024. Pochissime le anticipazioni: in seguito alla partenza di Paola Vinci, l’approccio autoritario della nuova direttrice, interpretata da Lucrezia Guidone, porterà i giovani detenuti a compiere delle scelte importanti.

Intervista al regista Ivan Silvestrini

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva il regista della serie Ivan Silvestrini a cui abbiamo chiesto cosa dovessimo aspettarci dalla quarta stagione: “Ho preso in mano questo progetto come fosse un lungo film ed è un’emozione unica poter assistere con il pubblico in sala alla proiezione dei primi episodi della nuova stagione. Questa stagione è stata difficile da girare. L’ho sempre saputo e ho fatto del mio meglio per poter vincere questa sfida”.

Al regista abbiamo chiesto se dobbiamo aspettarci il ritorno di qualche personaggio. Lui ammette: “Ci saranno dei ritorni che nessuno si aspetta”.

Serie come Mare Fuori vengono ancora oggi demonizzate. C’è chi pensa che ci sia il rischio per i giovani di mitizzare i personaggi della serie. Ivan Silvestrini però dice: “Chi dice questo non ha mai visto la serie. Mare Fuori nasce con l’intento di combattere una determinata mentalità, una certa apologia del crimine. E’ ovvio che in Mare Fuori ci sono scene in cui si racconta l’aspetto esaltante di un certo stile di vita ma poi si vede anche il contraltare di tutto questo. Chi fa queste critiche si è fermato solo alle prime puntate”.

Sul set della quarta stagione non è filato tutto liscio. Il regista si era sfogato sui social qualche tempo fa raccontando che la decisione di aprire al pubblico le riprese aveva comportato qualche difficoltà. Ai nostri microfoni ha rivelato: “Dopo dieci giorni siamo riusciti a trovare un accordo. Dopo che i fan hanno compreso che le loro urla rovinavano i ciak si sono tranquillizzati e dopo è diventato tutto più piacevole”.