Tutto pronto per il quarto capitolo di Mare Fuori, la serie cult di grandissimo successo trasmessa in esclusiva su RaiPlay e poco dopo su Rai2. Milioni di telespettatori sono curiosi di scoprire cosa succederà nei nuovi episodi. Ecco la data di uscita.

Mare Fuori 4, uscita su Raiplay e Rai2

La serie cult Mare Fuori sta tornando. La Rai ha ufficializzato le date di uscita della quarta stagione che si preannuncia, manco a dirlo, imperdibile! Ad ospitare i primi episodi inediti sarà la piattaforma streaming di RaiPlay e poi successivamente la serie troverà la sua collocazione nel palinsesto di Rai2 in prima serata. L’uscita di Mare Fuori 4 su RaiPlay è fissata per giovedì 1 febbraio 2024 con la messa in onda dei primi sei episodi.

L’appuntamento in prime time su Rai2, invece, è fissato per mercoledì 14 febbraio 2024 per un totale di 12 episodi suddivisi in 6 settimane. Al centro delle vicende anche i ragazzi detenuti del carcere minorile tra storia d’amore, famiglie difficili e voglia di rinascita.

Mare Fuori 4: le anticipazioni

La terza stagione di Mare Fuori si è conclusa con uno sparo. Un momento che ha lasciato con il fiato sospeso milioni di telespettatori ed appassionati della serie diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Rai Fiction e Picomedia, distribuita a partire dal 2020. Cosa è successo a Rosa Ricci, il padre Don Salvatore e Carmine di Salvo? Chi è stato raggiunto dal proiettile sparato? Non solo, Edoardo si è risvegliato in un letto d’ospedale con il figlio e la moglie Carmela. Cosa succederà?

Mare Fuori 4, il cast

Per la quarta stagione di Mare Fuori è stato confermato in toto il cast con l’arrivo di qualche new entry. Gli appassionati della serie ritroveranno:

Matteo Paolillo nel ruolo di Edoardo,

nel ruolo di Edoardo, Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci,

nei panni di Rosa Ricci, Massimiliano Caiazzo presta il volto a Carmine di Salvo,

presta il volto a Carmine di Salvo, Carmine Recano è Massimo Esposito,

è Massimo Esposito, Domenico Cuomo nei panni di Cardiotrap,

nei panni di Cardiotrap, Artem è Pino Pagano ‘o Pazzo,

è Pino Pagano ‘o Pazzo, Kyshan Wilson interpreta Kubra Hailo,

interpreta Kubra Hailo, Clotilde Esposito presta il volto a Silvia Scacco,

presta il volto a Silvia Scacco, Giovanna Sannino è Carmela Valestra,

è Carmela Valestra, Alessandro Orrei nel ruolo di Mimmo,

nel ruolo di Mimmo, Ludovica Coscione nei panni di Teresa Polidori,

nei panni di Teresa Polidori, Clara Soccini è CrazyJ,

è CrazyJ, Francesco Panarella nel ruolo di Luigi Di Meo alisa Cucciolo,

nel ruolo di Luigi Di Meo alisa Cucciolo, Salahudin Tijani Imrana presta il volto a Diego ovvero Dobermann,

presta il volto a Diego ovvero Dobermann, Giuseppe Pirozzi nel ruolo di Raffaele Di Meo detto Micciarella,

nel ruolo di Raffaele Di Meo detto Micciarella, Vincenzo Ferrera è Beppe,

è Beppe, Antonio De Matteo nei panni di Lino,

nei panni di Lino, Raiz è Don Salvatore Ricci,

è Don Salvatore Ricci, Pia Lanciotti nei panni di Donna Wanda Di Salvo,

nei panni di Donna Wanda Di Salvo, Antonio D’Aquino è Milos,

è Milos, Lucrezia Guidone nel ruolo di Sofia Durante, nuova direttrice del carcere.

Ecco il video trailer della quarta stagione di Mare Fuori: