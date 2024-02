Marco Mengoni è emozionato di tornare al Festival di Sanremo 2024 nella inedite veste di co-conduttore. Sarà proprio il vincitore di Sanremo 2023 con “Due vite” ad affiancare Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, durante la prima serata di martedì 6 febbraio 2024 trasmessa in mondovisione e in diretta su Rai1.

Marco Mengoni a Sanremo 2024: “co-conduttore? Farò il mio mestiere”

Da vincitore a co-conduttore. E’ il caso di Marco Mengoni pronto a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2024 come co-conduttore accanto al padrone di casa Amadeus. Un 2023 da record per il cantautore di Ronciglione che, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2023 con “Due vite”, ha spiccato definitivamente il volo. Un trionfo dopo l’altro: prima il 4 posto all’Eurovision e poi il tour sold out in giro per l’Italia e l’Europa. Durante la conferenza stampa il cantante ha dichiarato:

Non mi sono mai staccato da Sanremo. Sono un fortunato, non tutti avranno l’opportunità di fare questa cosa sul palco di Sanremo, attiro l’invidio di tantissimi miei amici, sono molte felice. In più si aggiungono delle notizie molto buone che sono quelle di un tour tra un anno, ringrazio ovviamente tutti voi, Ama per avervi scelto. Ho studiato molto questi 74 anni di Sanremo, sono andato a ripescare delle cose e grazie ad Ama perchè mi ha lasciato la libertà di esprimermi come volevo.

Boato del pubblico per Marco Mengoni dopo l’esibizione di “Due vite” con tanto di standing ovation. «Come se un anno non fosse mai passato» – dice il cantautore – «ritornare e suonare live in diretta con loro è troppo per descriverlo».

Marco Mengoni, cosa farà a Sanremo 2024? Canta “Due Vite”: il video

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, Marco Mengoni è pronto a calarsi nei panni di co-conduttore! Il cantante di “Due vite” durante la conferenza stampa ha precisato: «ovviamente farò il mio mestiere, fare musica. Ho preparato “Due vite” per forza di cose sul palco in una bella scena che porterà in una dimensione lunare e poi farò ad un certo punto un pò di canzoni che mi hanno permesso di essere qui oggi»

Per prepararsi a questa nuova sfida ha ammesso di aver studiato tanto e di aver recuperato alcuni Festival del passato; in particolare quello del 1989 quando c’era Anna Marchesini. «Ho riguardato dei Sanremo nei quali ero un pò piccolo, non avevo capito l’importanza di alcuni personaggi ed esseri umani. Ho riguardato con molta gioia un Sanremo dove c’era una co-conduttrice Anna Marchesini che poi ho riscoperto essere il genio assoluto, la mia musa. Molto ha fatto lei, io rido con le lacrime con lei, mi sono rivisto quel Sanremo e me lo ricordavo da quando ero».