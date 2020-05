Grandi novità in arrivo in Rai per la prossima stagione televisiva dell’azienda di Viale Mazzini. Stando alle prime indiscrezioni potrebbe esserci un cambio nella programmazione del day time di Raiuno con la promozione di Marco Liorni e la sua “Italia Si“. Sarà davvero così?

Marco Liorni al posto di Caterina Balivo su Raiuno?

Cambio di testimone nel pomeriggio di Raiuno? L’emergenza Coronavirus ha stravolto i palinsesti televisivi con la sospensione di tantissimi programmi e la messa in onda irrimediabilmente di repliche. Da alcune settimane, però, alcuni contenitori sono tornati in diretta con le dovute precauzioni e regole imposte dal Governo. Tra questi c’è anche “Vieni da me” di Caterina Balivo che si prepara a salutare il pubblico a fine maggio. In realtà questa edizione potrebbe essere l’ultima per la ex Miss Italia visto che da settembre al suo posto potrebbe arrivare Marco Liorni con “Italia Si”.

Italia Si, grande successo di Marco Liorni su Rai 1

Proprio così, lo speakers’ corner della televisione italiana è reduce da una stagione di ottimi ascolti. Si tratta di risultati importanti a conferma di quanto Marco Liorni sia apprezzato ed amato dal pubblico di Rai 1. Questi dati avrebbero spinto mamma Rai a valutare una possibile promozione del talk show nel day time del primo canale televisivo dell’azienda di Viale Mazzini.

Per Liorni si tratterebbe di una bella promozione visto che il suo “Italia Si” diventerebbe così un appuntamento quotidiano a discapito della Balivo pronta a lasciare “Vieni da me” per dedicarsi a nuovi progetti televisivi.

Sarà davvero così? Naturalmente precisiamo che è solo una indiscrezione e come tale va presa con le pinze, anche perché al momento tante sono le incertezze sui palinsesti televisivi 2020/2021 per via della pandemia da Covid-19.

Se quest’indiscrezione dovesse essere confermata, al sabato pomeriggio chi potrebbe andare con una nuova trasmissione? Si libererebbe lo “slot” del sabato pomeriggio, e se andasse proprio la Balivo? Occhio anche alla possibilità di Francesca Fialdini.

Nel caso venisse confermata l’indiscrezione: sareste felici di ritrovare Marco Liorni nel pomeriggio di Raiuno al posto di Caterina Balivo? Fateci sapere!