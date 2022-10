Marco Liorni è il nuovo “Re” degli ascolti tv. Grazie al suo programma “Reazione a Catena”, in onda tutti i giorni su Raiuno, il conduttore ha saputo conquistare il pubblico della prima rete della Tv di Stato. Sera dopo sera, edizione dopo edizione, il programma ha avuto una crescita notevole in termini di dati Auditel consacrando Liorni come il “Re” del game show e dello share.

Marco Liorni con Reazione a Catena è il nuovo “Re” degli ascolti tv

Romano, 57 anni, tre figli, Marco Liorni è il dominatore incontrastato della fascia preserale con il suo programma “Reazione a Catena”. Nell’ultimo periodo il quiz di Rai1 ha superato i 4 milioni di telespettatori con punte del 24% di share. Numeri da prima serata senza minima ombra di dubbio.

Di strada il cronista che nel 1995 iniziò a Gbr, storica emittente romana, per poi passare a fare l’inviato di Canale 5 (Verissimo, Grande Fratello, Speciale Padre Pio etc.), la spalla di Mara Venier su Rai1 (La vita in diretta) e via elencando, ne ha fatta tanta. Sempre garbato e mai una parola fuori posto, Liorni è oggi quella nuova linfa della Rai e della tv in generale che insieme a colleghi come Amadeus e Carlo Conti fanno bene alla nostra Tv.

Marco Liorni: la carriera e il passaggio da Mediaset a Rai

Professionalmente Marco Liorni muove i primi passi conducendo programmi per varie radio locali. Nel 1996 esordisce su Canale 5 a Verissimo, prima come inviato e poi finendo per sostituire alla conduzione Cristina Parodi. Seguono poi esperienze a Italia1 e su altre reti tv fino all’approdo nel 2000 alla prima serata di Canale 5 come inviato del primo storico Grande Fratello. Tra le tantissime trasmissioni Liorni è anche nel cast di Saranno famosi prima edizione del talent più longevo della tv italiana, oggi conosciuto con il nome Amici di Maria De Filippi.

Nell’aprile del 2009 esordisce su Rai 1 in prima serata curando i collegamenti de I sogni son desideri, condotto da Caterina Balivo. Dal suo debutto in Rai è sempre stato un crescendo di programmi come: Estate in diretta, la versione estiva de La vita in diretta e Buon pomeriggio Italia! con Mara Venier.

Con la Venier conduce anche La vita in diretta, programma che condurrà anche in coppia con Cristina Parodi, mentre in prima serata su Rai 1 conduce con Paola Perego il programma televisivo di intrattenimento Il dono. Terminata l’esperienza a La vita in diretta, per la stagione 2018/2019 è ideatore e conduttore del programma ItaliaSì, in onda il sabato, programma che è stato confermato anche nelle successive stagioni e che oggi è ancora in onda su Raiuno. Dal 2019 conduce con successo su Rai 1 il game show Reazione a catena.

Premi e riconoscimenti

Liorni è vincitore del Telegatto in tre diverse occasioni: per Trenta ore per la vita, Saranno famosi e Grande Fratello. Si è aggiudicato inoltre il Premio TV – Premio regia televisiva per La vita in diretta, ed è stato candidato a personaggio rivelazione del 2012.