Cresce l’attesa per il via all’evento musicale di Sanremo 2025 e, intanto, Marco Carta risponde al pregiudizio che aleggia sui candidati al prossimo Festival provenienti da Amici. Il cantautore torna a raccontarsi in TV, come vincitore del Festival della Canzone e, ancor prima, da talento nella musica scoperto ad Amici di Maria De Filippi.

L’occasione è un intervento a “La volta buona”. Incalzato dalle domande della conduttrice Caterina Balivo, il cantautore di “La forza mia” svela l’aneddoto dello stress per il pregiudizio generale che subiva ai tempi della sua gara sanremese, dopo il debutto di successo al talent show di Canale 5.

Marco Carta si racconta a “La volta buona”: il ritorno in TV è un’intervista intimista

É un Marco Carta inedito il protagonista dell’intervista tramessa il 25 ottobre 2025 sulle reti Rai, nella nuova puntata di La volta buona. “É vero che io potevo contare su un forte Televoto – ricorda il talento promosso da Luca Jurman all’esordio TV ad Amici. Il riferimento è ad un pensiero critico largamente diffuso, legato alla provenienza di un artista del suo calibro da un talent show popolare come quello di Maria De Filippi, che lo ha scoperto e poi reso popolare.

Incalzato sul ricordo del debutto al Festival della Canzone, spiega che “c’era il peso di un grande pregiudizio. Era una vergogna venire da un talent show“. Tornato a raccontarsi in TV, Marco Carta svela così il retroscena della sua vittoria alla finale di Sanremo 2009. Un traguardo che raggiungeva subito dopo l’esordio in TV, circa un anno dopo il suo trionfo ad Amici di Maria De Filippi. Come accaduto di recente all’ex Amici 22, Angelina Mango, decretata vincitrice di Sanremo 2024 qualche mese dopo il debutto al talent di Maria De Filippi.

L’ex Amici e lo sfogo sul peso del “pregiudizio”: il retroscena della vittoria a Sanremo

Ai tempi della partecipazione al Festival della Canzone, l’ex Amici 2008 viveva il forte stress legato ad un pensiero generale – maturato su di lui e la sua categoria- in particolare dai rivali nella gara dei “Big”. Si pensava che fosse tra i concorrenti favoriti o il favorito in assoluto al televoto del Festival di Sanremo, perché beneficiato dal forte seguito di fan -tra i telespettatori- conquistati con la popolarità ad Amici. “Quando io sono salito su quel palco alcuni colleghi quasi non mi guardavano -prosegue Carta, in ricordo del Festival di Sanremo-. Perché era una vergogna provenire da un talent”.

A chi pensi che la sua vittoria sanremese sia dipesa dalla sola popolarità raggiunta come un personaggio TV, indipendentemente dal consenso popolare per la vocalità e la sua musica, l’ex Amici replica piccato. “Era ovvio che tu eri più conosciuto e quindi più favorito dal televoto -conclude il vincitore a Sanremo 2009 con La forza mia-. Ma se la tua canzone non fosse piaciuta, nemmeno ti avrebbero votato”.