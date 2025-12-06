Domenica 7 dicembre alle 22:00 su Food Network (canale 33) andrà in onda “La natura nel piatto – A Natale”, lo speciale festivo di Marco Bianchi che anticipa la nuova serie La natura nel piatto, in arrivo a gennaio.

In questo episodio speciale, Marco ci accoglie nella sua casa al Torrazzo, immersa nella quiete della campagna: le luci natalizie, il camino acceso e l’atmosfera familiare fanno da cornice a un menù pensato per celebrare il Natale con autenticità e gusto. Tra i piatti proposti: giardiniera croccante, lasagne al ragù, insalata russa con focaccia, crostoni con ricotta alla vaniglia e cioccolato fondente, e una sangria fresca.

Un viaggio nella cucina semplice e affettuosa di Marco, dove la natura e il benessere sono sempre protagonisti. Lo speciale è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery.

Intervista a Marco Bianchi

Marco Bianchi, benvenuto su Super Guida TV e bentornato su Food Network. Come stai vivendo questo ritorno?

Lo sto vivendo con grande emozione, poi vi seguo sempre, quindi intanto un super bacione a tutti voi. Ho tanta emozione perché è un po’ come tornare a casa, come tornare in famiglia dopo tanto tempo. Sono veramente felice ed eccitato.

Torni con uno speciale di Natale, La natura nel piatto – A Natale. Parlaci un po’ di questo progetto che andrà in onda a breve su Food Network.

Due anni fa ho fatto la scelta di vivere metà della mia vita in campagna, tra gli animali e soprattutto con una cucina a chilometro zerissimo. Questa cosa pian piano ho voluto farla anche vostra: oltre ad aprire il mio home restaurant, ho aperto le porte di casa agli amici di Food Network. “La natura nel piatto – A Natale” è uno speciale natalizio che dà il via anche a quella che sarà la novità del 2026, ovvero la versione non natalizia di La natura nel piatto. Vi porto la natura, i colori, la bontà della cucina in una chiave sempre fresca ma anche molto funzionale, quindi adatta al nostro benessere.

Cosa puoi anticiparci sulla nuova stagione che vedremo a gennaio? Qualcosa che non hai ancora raccontato?

Sicuramente ci saranno molti miei cavalli di battaglia, ma anche tante novità. Sono un fautore delle farine semi integrali ricercate, della kombucha — questo tè fermentato — che spesso metterò anche dentro qualche ricetta salata. Ne vedrete delle belle… anzi, ne sentirete e ne assaggerete delle belle.

Non posso non chiederti: qual è il tuo piatto di Natale preferito?

Eh vabbè, è la lasagna… è la lasagna! Però su Food Network, in “La natura nel piatto – A Natale”, la troverete in una versione molto leggera che permette anche di restare svegli durante il pranzo di Natale, chiacchierare con i parenti e trascorrere una bella giornata. È una versione vegetariana, ma molto molto buona.